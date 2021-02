Zahkna avatiiru neljast eksimusest: suutsin üksi võistluse ära rikkuda

"Ausalt öeldes on see nii hull lugu, et mul ei ole õrna aimu ka, mis seal juhtus. Esimene lask läks võib-olla kiirustamise tõttu mööda, aga kui teine ja kolmas mööda läksid, siis sain aru, et asi ei saa olla tuules, sest seda polnud. Samas tundsin, et ma ei tee seda viga. Ma ei kujuta ette, mis see oli. Kui varud iseenesest pihta lasen, ei saa relv pealt ära olla," kommenteeris Zahkna ERR-ile.

"Otseselt ei usu ka seda, et esimesel ringil tehtud väike kiirendus, mis ma pundi etteotsa saamiseks tegin, mind mõjutas," püüdis kaheksandana tiiru tulnud Zahkna eksimuste põhjuseid välja selgitada. "See minu meelest õigustas ennast ära. Mul ei olnud muud varianti, ei tahtnud tiiru tulla 20-sekundilise kaotusega."

"Suutsin laskmisega keerata võistkonnale sellise supi kokku ja kõik peavad seda sööma. Kahju. Kohutav! Ülirõve on seda taluda," oli Eesti avavahetus äärmiselt pettunud. "Terve tiim kannatab ja esimeses tiirus suutsin üksi selle võistluse ära rikkuda. Nad võivad teha suurepärast tööd, aga ilusat võistlust enam ei tee."

Eesti meeskond võeti rajalt maha, kui maailmameistriks tulnud Norra püüdis kinni kolmandat vahetust sõitnud Kalev Ermitsa.