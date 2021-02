Tobreluts: pakuti rohkemat, aga tuleb kümnenda koha üle rõõmu tunda

28 võistkonna konkurentsis kümnenda tulemuse teinud Eesti kaotas Prantsusmaale minuti ja 56,4 sekundiga (1+7). Rene Zahknale ja Johanna Talihärmale sai võitluses veelgi kõrgema koha eest määravaks Talihärma esimene tiir, kus eestlannal jäi kolme varupadruniga üks märk püsti ja käia tuli trahviringil.

"Johanna esimene lamadestiir - hästi lastud, hea tihedus, aga kõik kella kolme peale. Need, mis tabasid, olid napilt sees, aga neli lasku kahjuks ringist välja," selgitas Tobreluts. "Tegi teiseks tiiruks kaks parandust vasakule ja tegi väga ilusad kolm järgmist tiiru. Päästis lõpuks ikkagi väga hea koha."

Kas hommikul oleks kümnenda koha vastu võtnud? "Absoluutselt. Stardinumber 17 ja meie Rahvuste karika seis, naised 15. ja mehed 19., see näitab võistkonna keskmist tase. Kuid see on selle ala spetsiifika, et siin võib kõike juhtuda. Täna pakuti rohkemat, aga tuleb selle üle rõõmu tunda."

Nii Zahkna kui Talihärm näitasid suusarajal head kiirust, mille Tobreluts paneb osaliselt hooldetiimi hea töö arvele. "Määrdemehed tegid jälle väga head tööd ja suusad toimisid. Johanna on näidanud eelnevatel päevadel väga head minekut ja see oli ka põhjus, miks ta täna sõitis ja ta igati õigustas seda valikut. On hea, kui on valikut."