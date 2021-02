Zahkna eestlaste MM-ist: arvan, et me kõik ootasime natuke enamat

"Ma arvan, et me kõik ootasime natuke enamat," rääkis Eesti laskesuusatamise föderatsiooni peasekretär Hillar Zahkna intervjuus ERR-ile. "Maailm ei seisa paigal, maailm liigub edasi ja peame sellega samas taktis edasi minema. Kevadel peame läbi analüüsima, mis läks viltu ja mida saaks paremini teha. Me teeme peaaegu kõik mis võimalik, aga alati saab paremini."

Eesti parima individuaalse tulemuse eest hoolitses Johanna Talihärm, kes sai 15 km tavadistantsil 30. koha. Sprindidistantsil näitas eestlanna koguni 11. sõiduaega, protokolli märgiti 32. koht. Koondise esinumbri Tuuli Tomingase MM-i rikkusid tema jalgu kimbutanud probleemid.

"Johanna tegi loomulikult oma ära ja sõidukiirus on tal hea," sõnas Zahkna. "Tal on järelejäänud kolmel MK-etapil võimalus ennast näidata ja midagi säravat ära teha. Teame, et Tuulil olid probleemid jalgadega ja sinna see asi jäi siin MM-il. Regina [Oja] tahtis kindlasti ise rohkemat, Kadri [Lehtla] toetas meid teates ja oma asja tegi ilusti ära."

Meeste parimana teenis Rene Zahkna tavadistantsil 33. koha, koos Talihärmaga saadi paarissegateatesõidus kümnes koht.

"Rene tegi oma seisundi kohta tegelikult head võistlused. Laskmine on maailma tipp, ainult üks tiir läks aia taha, aga see oli kahjuks teatesõidu esimene tiir. Küll võib öelda, et teised on meil laskmises kukkunud võistlejaterivi lõppu. See on ka üks analüüsimise koht, et kuidas saaks seda parandada," sõnas Zahkna.

"Johanna ja Tuuli lasevad üle 80 protsendi, see on piisav, et siin ja seal näidata head tulemust. Teistel on ikkagi 70 protsendi peal ja see on praegusel talvel, mil olid head laskmistingimused, natuke vähe."

"Ega meil pole kunagi olnud väga pikk pink, meie ülesanne on alati olnud võtta olemasolevast koondisest välja parim. Meil on olemas ka tagala, järgmisel nädalal algab noorte ja juunioride MM, eks seal näeme. 19-aastased poisid on meil väga huvitav seltskond, olen ise lootusrikas," lõpetas peasekretär.