Venemaa lipp on olümpial keelatud, sportlased võistlevad lipuvärvides riietes

Kuigi Venemaa lipp on dopingureeglite rikkumise tõttu olümpiamängudel praegu keelatud, on Tokyosse võistlema pääsevate sportlaste riided siiski lipuvärvides.

Riiklike dopingupattude tõttu võistlevad Venemaa sportlased nii Tokyo kui Pekingi OM-il riigi olümpiakomitee akronüümi all. Venemaa koondised ei või olümpial kasutada oma lippu, hümni ega muud sümboolikat, samuti on keelatud riigi olümpiakomitee täispika nime kasutamine. Nõnda võistlevad venelased Tokyos ja Pekingis rahvusvahelises telepildis akronüümi ROC (Russian Olympic Committee; Venemaa Olümpiakomitee) all. Venemaal on kirjapildiks ОКР (Олимпийский комитет России).

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) kinnitas veebruaris, et järgmistel OM-idel on Venemaa sportlaste lipuks riigi olümpiakomitee logo (Venemaa lipuvärvides leegid olümpiarõngaste kohal) ja kui võistlusvormidelt ei õnnestu eemaldada sõna "Venemaa", peab vormidele lisama termini "Neutraalne sportlane".

Nüüd avaldas rõivatootja ZASPORT Venemaa koondise vormiriided Tokyo olümpiaks ja kuigi riietel pole Venemaa lippu, on lipusümboolika siiski kujunduse keskmes.

Kuigi seesugused riided on sotsiaalmeedias kõvasti tähelepanu ja kriitikat saanud, kinnitas ROK, et Venemaa koondise vormiriided on reeglitega kooskõlas. "Need riided on ROK-i poolt heakskiidu saanud," kinnitas ROK-i kõneisik.

"Meie kõige olulisem sümbol on lipp, mida me ei tohi kasutada. Nii et me kasutasime lipuvärve," sõnas Venemaa olümpiakomitee president Stanislav Pozdnjakov.