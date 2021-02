Selgusid Eesti spordiajakirjanduse aasta parimad tööd, ERR-ile kaks auhinda

Koroonaviiruse tõttu sel aastal eraldi üritust ei toimunud, videot võitjate üllatamisest saab vaadata ESAS-i Facebookist.

Konkursile laekus 112 tööd kaheksas kategoorias. Saadetud töid hindas žürii koosseisus Kristi Kirsberg, Rasmus Kagge, Holger Roonemaa, Gerd Kanter, Anvar Samost ja Signe Ivask (TÜ), fotokategoorias olid lisahindajad Joosep Martinson ja Norra uudisteagentuuri fotograaf Heiko Junge. Iga žüriiliige valis igas kategoorias kolm paremat, parim teenis kolm, teine kaks ja kolmas ühe punkti.

Kõige pingelisem võistlus oli kirjutava pressi publitsistika kategoorias, kuhu esitati 23 tööd. Esimeses hääletusvoorus oli kolmel lool võrdselt punkte ja žürii pidi uuesti hääletama. Tihedas konkurentsis jäi peale Jaan Martinson, edestades vaid kahe punktiga Kasper Elissaart. Seejuures teenis Elissaar ainsana esimeses voorus kaks esikohta, aga Martinson pälvis kokkuvõttes rohkematelt žüriiliikmetelt hääli.

"Martinson on mul esikohal seetõttu, et tegu ei ole lihtsalt hea teemaga, mis kukkus sülle, vaid tehtud on korralik analüüs," põhjendas Ivask, miks asetas tema Martinsoni esimeseks. "Ta ei ole pelgalt kirjeldus, ta on võtnud võrrelda. See on spordiajakirjanduses minu jaoks pigem erakordne."

"Tõsine probleemlugu, kus ajakirjanik on saanud intervjueeritava ausalt ja otsekoheselt rääkima," hindas Roonemaa napilt teiseks jäänud Elissaare tööd.

Eesti Päevaleht ja Delfi teenisid kolm esikohta, ERR kaks ning Õhtuleht ja Postimees ühe, parima maakondliku spordiloo kirjutas Kuido Saarpuu Järva Teatajast. Silma paistis ka Soccernet.ee, pääsedes neljas kategoorias esikolmikusse, kommentaaride kategoorias jäi Elissaar napilt esikolmikust välja.

Fotode kategoorias pälvisid sel aastal enim punkte Tairo Lutteri ja Brit Maria Taela koroonakevade fotoseeriad. "Suurepärane seeria, mis kujutab hästi sportlaste keerulist olukorda keset koroonakriisi," iseloomustas Junge Lutteri võidutööd. "Elegantne ja ilusti pildistatud, hästi mõjub ka tume alatoon. Mulle meeldib, kuidas sportlased vaatavad tühjusesse. Portreed illustreerivad ebakindlust, haavatavust ja futuristlikku pessimismi. Väga hästi tehtud!"

Auhindadega abistasid sel aastal Eesti Olümpiakomitee, Nike, Hawaii Express, Go, Park Minigolf ja Avis.

Eesti spordiajakirjanduse 2020. aasta parimate tööde konkursi esikolmikud:

Kirjutava pressi publitsistika:

1. Jaan Martinson (Eesti Päevaleht ja Delfi) – "Kogu tõde keelustatud Vaporfly tossudest. Jooksnuks Loskutov nendega, püstitanuks ta ulmelise maailmarekordi" + "Kas vedrunaelikud viivad Kivistiku olümpiale? Kivistik: Nike uusi naglisid pole minul võimalik saada" 14 punkti

2. Kasper Elissaar (Soccernet.ee) – "25-aastasest koondislasest sai pealtvaataja. Lepik: naiste jalgpall ei ole Eestis prioriteetide seas ja selleks, et midagi muutuks, hakkab aeg otsa saama" 12 punkti

3. Priit Pullerits (Postimees) – "Ootamatult ränk ööpäev lõi sitke eesti mehe jalust" 10 punkti

Esikohapunkte teenisid ka Märt Roosna (Eesti Päevaleht ja Delfi) lugu "Kas Raili, kes varem oli Rasmus, pääseb Eesti meistrivõistlustel naiste hulgas starti?" ning Raul Ojassaare (Jalka) artikkel "Põrisemist täis hommik ehk kuidas Jalka A. Le Coq Arena muru ära niitis".

Elektroonilise pressi publitsistika:

1. ERR-i tiim (Sebastian Koljak, Rivo Saarna, Alvar Tiisler, Tarmo Tiisler) – "Mis tunne on? Andrus Värnik" 16 punkti

2. Steiv Silm (esitatud töö linastus ERR-is) – " Ragnar Klavan. Kõik on võimalik" 6 punkti

3. Rasmus Voolaid ja Brit Maria Tael (Soccernet.ee) – "Keda õpetab ja keda sõimab treener mängu ajal? Mikrofon lindistas Kaido Koppelit 90 minutit" 5 punkti

Kirjutava pressi võistlusülevaade

1. Oliver Lomp (Õhtuleht) – "Nädalase treeningu pealt Eesti meistrivõistlustele: "Jääb kripeldama, et ei tulnud võitu."" 9 punkti

2. Kasper Elissaar ja Rasmus Voolaid (Soccernet.ee) – "Mis toimus Flora – Tammeka mängu viimastel minutitel? Vassiljev keeldus ausa mängu vaimus palli loovutamast, Järviste ähvardas mehe karjääri lõpetada" 7 punkti

3. Kaspar Koort (Õhtuleht) – "Istud seal sektori kõrval ja mõtled: pole lihtsalt võimalik, et siia see lõpeb" 6 punkti

Esikohapunkte teenisid ka Mart Treiali (Õhtuleht) lugu "Endast kaks korda raskemaid asju sikutav rammunaine: võit on juba see, kui lähed tervena koju" ning Märt Roosna (Eesti Päevaleht ja Delfi) reportaaž "Surmahirm, võidujoovastus ja rannaliiv. Kolm pilti, kolm emotsiooni ja mäng tõenäosustega".

Elektroonilise pressi ülekanne:

1. ERR-i tiim (Margus Ader, Karel Kulbin, Tarmo Tiisler, Kristjan Svirgsden, Sebastian Koljak ja Alvar Tiisler) – otseülekanne laskesuusatamise MK-etapilt Pokljukas 2020. aasta 25. jaanuaril 14 punkti

2. Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender (ERR) – Levandi uue talendi Kiibuse särav läbilöök (iluuisutamise EM otseülekanded koos erinevate eel ja järellugudega) 10 punkti

3. Johannes Vedru (ERR) – otsereportaaž Rally Estonialt Vikerraadio hommikuprogrammis 8 punkti

Kommentaar/kolumn

1. Märt Roosna (Eesti Päevaleht ja Delfi) – "Võtke mõistus pähe! Kas tahate Saaremaal veel üht "koroonaohvrit"?" 9 punkti

2. Jaan Martinson (Eesti Päevaleht ja Delfi) – "Rally Estonia suur võimalus – korraldada tänavu MM-ralli" 8 punkti

3. Peep Pahv (Eesti Päevaleht ja Delfi) – "Dopingu abil petmine ja röövimine vajab karmimat karistust" 7 punkti

Esikohapunktid teenis ka Kasper Elissaare (Soccernet.ee) arvamuslugu "Jalgpallikultuuritusest ühe koondislase lõpetamise näitel".

Spordiuudis:

1. Peep Pahv (Eesti Päevaleht ja Delfi) – " Raha pärast tekkinud tüli võib tähendada Rally Estonia lõppu" 14 punkti

2. Märt Roosna (Eesti Päevaleht ja Delfi) – Saaremaale koroonalaine toonud Milano ja Saaremaa võrkpallimängu kajastus 11 punkti

3. Jaan Martinson (Eesti Päevaleht ja Delfi) – "Spordirühm likvideeritakse. Eestist saab Vatikani kõrval teine Euroopa riik, kus kaitsevägi tippsporti ei toeta" 6,5 punkti

Spordifoto:

1. Tairo Lutter (Postimees) – fotoseeria "Sunniviisiliselt ooterežiimil." 11 punkti

2. Brit Maria Tael (Soccernet.ee) – fotoseeria "Jalgpallurite nukker kevad" 8 punkti

3. Hendrik Osula (Basket.ee) – Eesti koondise noor mängujuht Kerr Kriisa rõõmupisarates embamas oma esimest treenerit pärast võitu Leedu vastu Balti Keti Karikaturniiril. 6,5 punkti

Esikohapunkte teenisid veel Lutteri foto Anett Kontaveidist ja Osula pilt Kristjan Kitsingust.

Parim maakondlik lugu:

1. Kuido Saarpuu (Järva Teataja) – "Paide tüdruk taltsutab hobujõude" 12 punkti

2. Märt Pilme (Pärnu Postimees) – "Spordihull, kes panustab elamustesse" 9 punkti

3. Anne Põder (Järva Teataja) – "Kirglikule jalgpallifännile lõpeb mäng sageli pisaratega" 6 punkti

Esikohapunktid teenis ka Margus Martini (Virumaa Teataja) artikkel "Cape Epic – maastikuratturite suur unistus ja vinge seiklus".