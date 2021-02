Tiisler preemia toonud saatest: suur tänu Värnikule, et ta oli nõus rääkima

2020. aasta parimaks spordiülekandeks valis žürii mulluse laskesuusatamise Pokljuka MK-etapi paarissegateatesõidu, kus Rene Zahkna ja Regina Oja said teise koha. Parimaks elektroonilise pressi publitsistikaks hinnati saatesarja "Mis tunne on?" osa Andrus Värnikuga.

Laskesuusaülekande tiimi kuulusid Margus Ader, Karel Kulbin, Tarmo Tiisler, Kristjan Svirgsden, Sebastian Koljak ja Alvar Tiisler ning Värniku saate meeskonna moodustasid Tiislerid, Sebastian Koljak ja Rivo Saarna.

Neist Tiislerid, Ader, Kulbin ja Saarna viibivad parasjagu Pokljukas laskesuusatamise maailmameistrivõistlustel, esikohtadest andis neile videokõne vahendusel teada kolleeg Maarja Värv, kes on ühtlasi ka konkurssi korraldanud Eesti Spordiajakirjanike Seltsi esimees.

"Ma olen sõnatu," tunnistas Tarmo Tiisler, kes "Mis tunne on?" saates Värnikut intervjueeris. "Tahaks tänada vastaskandidaate ja vastasvõistlejaid. Meil oli väga hea tiim, töötas laitmatult kokku. Taustajõude tahaks tänada, meie peresid tahaks tänada, ilma kelleta me ei oleks siin Pokljukas, ilma kelleta ma ei oleks teinud seda suurt tööd. Ja muidugi Rivo Saarna, kes kõigeks selleks raha leiab, et me saaksime siin olla ja seda teha."

"Tahaks täiesti siiralt öelda suur tänu Andrusele, et ta oli nõus tulema ja rääkima," jätkas Tarmo Tiisler. "Arvan, et Andruse jutt, mida ta rääkis, oli ühelt poolt kindlasti huvitav, aga teiselt poolt väga vajalik ja ma arvan, võib-olla mõne inimese aitab sellele teele, kust ta ehk on ära kaldunud."

"Kui me aasta lõpus korra Tarmoga rääkisime, siis Andrus helistas sulle ja mulle tundus, et tal oli hea meel selle saate jooksul, pärast seda saadet ja ka pool aastat hiljem, et see saade üldse tuli," lisas Alvar Tiisler. "Võib-olla tema elu see saade kuidagi aitas, tal oli hea meel, et ta sai oma loo ära rääkida, ausalt ära rääkida, mis on olnud. Mul on ka selle üle väga hea meel. Võib-olla ka Andrusele endale läks see väga südamesse, et selline saade üldse tehti."

Saatesarja "Mis tunne on?" osa Andrus Värnikuga saab vaadata Jupiterist.