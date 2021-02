Kalev/Cramo saatis serblase koju ja lõi käed noore Läti koondislasega

Djukanovic jõudis Ühisliigas meeskonda esindada seitsmes mängus, kus ta sai keskmiselt mänguaega ligi 14 minutit ning kogus keskmiselt neli punkti, 0,7 lauapalli ja 1,1 resultatiivset söötu. Eesti-Läti korvpalliliigas õnnestus tal platsile saada kahes kohtumises ning keskmiseks jäi 4,5 punkti, kirjutab Kalev/Cramo koduleht.

Arturs Žagars peaks meeskonnaga liituma pärast koondisemängude akent ning laenuleping on sõlmitud selle hooaja lõpuni. Žagars on kuulunud Joventudi meeskonda juba alates 2017. aastast ning hooajal 2018/19 oli ta laenatud Hispaania esiliigameeskonda Prat Juventud.

Sellel hooajal on ta aga kuulunud Badalona Joventudi põhikoosseisu ning teinud Hispaania meistriliigas kaasa üheteistkümnes kohtumises. Saades mänguaega keskmiselt viis minutit mängu kohta, on Žagarsi näitajateks jäänud kaks punkti, 0,5 lauapalli ja 0,8 söötu mängust. Lisaks on tal õnnestunud kaasa lüüa ka seitsmes Eurocupi kohtumises, kus ta on keskmiselt 4,6 minutiga kogunud ühe punkti ja 0,6 korvisöötu.

Badalona meeskond on Hispaania liigas 12 võidu ja üheksa kaotusega seitsmendal kohal ning Eurocupil on jõutud 16 parema hulka, kus jagatakse neljases alagrupis AS Monaco meeskonnaga kolme võidu ja ühe kaotusega esimest kohta.

Žagars on kuulunud ka Läti U-18 meeskonda, kellega võitis 2018. aastal kodus toimunud EM-turniiril hõbemedali. Sellel turniiril oli Žagars oma meeskonna kindlaks liidriks, visates 18,9 punkti ja andes 6,3 resultatiivset söötu mängu kohta, sealjuures poolfinaalis viskas ta lausa 35 silma ning finaalis jäi tema saagiks 26 punkti ja 11 korvisöötu. Žagars on platsile pääsenud ka Läti täiskasvanute koondises, oma debüütmängus 2020. aasta veebruaris Bulgaaria vastu kogus ta 13 punkti, viis lauapalli ja kolm korvisöötu.

Läti koondise ja ühtlasi BC Kalev/Cramo peatreener Roberts Štelmahers on valinud Žagarsi ka selles koondiseaknas nende 14 mängija hulka, kes valmistuvad Riias mängima Bulgaaria ja Kreekaga.