Eesti rattur pälvis Prantsusmaal viienda koha

129 km pikkuse võidusõidu stardis oli 177 ratturit. Võistluse võitis ajaga 2:51.28 Logan Gros. Teise koha sai Florent Gardella ja kolmanda Maxime Farazijn.

"Tegelikult tundus juba see võiduna, et üheski kukkumises ei osalenud. Tuleb välja, et talvega on paljud ära unustanud, kuidas ohutult jalgrattaga sõita," nentis Kiskonen sotsiaalmeedias.