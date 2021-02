Rapla korvpallimeeskond sõlmis lepingu uue ameeriklasest mängujuhiga

Möödunud aasta lõpus ootamatult mängujuhist ilma jäänud Rapla on saamas täiendust 23-aastase ameeriklase Childressi näol. Mängumees on jõudmas Eestisse ning eeldatavalt, pärast edukaid testimisi on ta peagi liitumas meeskonnaga nii treeningutel kui mängudel.

Rapla meeskonna peatreener Toomas Annuk märkis, et Childress ilmus nende radarile paar nädalat tagasi. "Ehkki pakkumisi oli seinast seina, siis otsustasime anda võimaluse noorele mängujuhile tugevast Wake Foresti ülikoolist. Samuti on tal sellest hooajast lühiajaline kogemus Euroopast, Kreeka meistriliigast, kuuludes G.S. Iraklis B.C meeskonda."

Rapla meeskonna mängijate valikul on alati mänginud tähtsat rolli mängumehe sobimine võistkonna olemusega, nii lisas Annuk: "Usun, et tema kaitsemängu ning mängujuhtimise oskused on need, mis aitavad kiirelt sulanduda meeskonna tegemistesse. Lisaks andis julgust tema värbamisel korvpalli alane perekondlik taust, nimelt tema treenerist isa Randolph Childress on mänginud tippkorvpalli nii NBA-s kui aastaid Euroopas, lisaks on ta käinud mängimas Tallinnas Sluc Nancy meeskonnaga."

Childressi viimase ülikooli aasta keskmised statistikud näitavad, et mees viibis väljakul 35 minutit, viskas 15,6 punkti, andis 4,6 resultatiivset söötu, võttis kolm lauapalli ja tegi 1,2 vaheltlõiget.

Edukate testimiste puhul võib Childressit näha platsile jooksmas eelseisvates Rapla kohtumistes. Meeskond on pidanud veebruaris koroonast tingituna edasi lükkama kolm mängu. Mängukavas on aga ees ootamas mäng teisipäeval kell 19 Tartu Ülikool Maks ja Mooritsaga ning järgmisel laupäeval kell 17 Tallinna Kalev/TLÜ-ga.