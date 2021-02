Pärnu mänedžer: eurosarja mängima minnes peaks meil olema vähemalt neli koondislast

Sarja hetke edukaim Eesti klubi on hetkeseisuga võitnud 17 ja kaotanud vaid kolm mängu, võiduprotsendilt ollakse Eesti klubide arvestuses liidrikohal. Järgmiseks hooajaks on eesmärgid suured, plaanitakse osaleda eurosarjas, selleks plaanitakse suuremat eelarvet, mis annaks võimaluse meeskonda tugevdada ja tuua Pärnusse ka Eesti koondise põhitegijaid.

"Eesti tipud on jäänud siiani meie eelarve jaoks liiga kalliks, mis seal salata. Küll aga oleme praegu saanud kolm Eesti koondise kandidaati neile mõistliku numbriga. Oleme nendega väga-väga rahul. Loomulikult me ise tahame näha, kui me peaksime eurosarjas mängima, et meil oleks vähemalt neli Eesti koondislast meeskonnas. Selle oleme võtnud eesmärgiks," rääkis Pärnu Sadama meeskonna mänedžer Johan Kärp intervjuus ERR-ile.

Suuremad sihid nõuavad suuremat eelarvet. Ja mida kaugemale peaks klubi jõudma, seda rohkem kasvab eelarve.

"Ütleme umbes saja tuhande kanti, aga selleks, et mängida eurosarja on vaja teistsugust komplekteeritust. Juba sealt me eeldame, et peaks üks neljandiku võrra eelarve suurust kasvatama," jätkas Kärp. "Pluss kui me pääseme alagrupiturniirile, siis seal on võimalik välja arvutada need mängude hinnad, mis on kodus ja võõrsil, kuus mängu. Eks ta ka sinna saja tuhande kanti läheb."

Meeskonna peasponsor Pärnu Sadam on lubanud olla kaasas ka eesmärkide suurenedes, praegustele toetajatele lisaks peaks aga uute plaanide puhul vaatama ka Pärnust väljapoole.

"Me loomulikult peame otsima neid vahendeid väljastpoolt Pärnut, kui tahame suuremaid samme edasi teha. Praegu ma arvan, et ka selle projektiga, mis meil laual on ehk eurosarja mängima minna, seal eeldame, et toetajaid tuleb ka väljastpoolt Pärnut, kuna see eurosarjaprojekt võiks korda minna mitte ainult Pärnu vallale ja linnale, vaid see võiks korda minna Eestile."