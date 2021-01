Pärnu Sadam plaanib end proovile panna eurosarjas

Pärnu Sadama korvpallimeeskonna mänedžer Johan Kärp ütles, et kohtumine alaliidu ja linna esindajatega oli märgilise tähendusega. "Meie jaoks oli oluline, et alaliidu ja linna esindajad räägiksid antud protsessis kaasa. Kohtumise idee oli saada tunnetus, kas me näeme eurosarjaga liitumises perspektiivi ja kas me tahame sellega edasi liikuda. Saime kinnituse, et projekt huvitab kõiki osapooli väga. Lisaks rahalisele toetusele on meie jaoks oluline ka linna, kogukonna ja publiku kaasamine."

Kärbi sõnul pannakse klubi visioon ja eesmärgid paberile ning seejärel tutvustatakse seda üldsusele laiemalt. "Loomulikult tuleb paika saada ka eelarve. Aprilli lõpus või mai alguses peaks olema pilt selge."

Eesti Korvpalliliidu president Priit Sarapuu tervitab pärnakate initsiatiivi. "KK Pärnu julge samm osaleda tugevas eurosarjas on igati positiivne ning läheb kokku alaliidu arengukavaga. Samas on sellise eesmärgi poole pürgimise võimalus olemas kõikidel klubidel ja võimaluse kohta taotleda saavad võistkonnad, kes ei ole riigi reitingus viimase kolmandiku seas. Eesti Korvpalliliit toetab klubisid koha taotlemisel FIBA Europe Cup turniiril."

Vastavalt FIBA reeglitele saab Europe Cup sarjas osaleda igast riigist kuni kaks võistkonda, kes ei asu oma riigi reitingus viimase kolmandiku seas. Liigasse registreerimise tähtaeg on juuni lõpus, kuu aega varem on rahvusvaheliselt alaliidult oodata juhendit ja täpsemaid tingimusi.

Pärnu Sadama korvpallimeeskond tänavu on Eesti-Läti liigas tegemas korralikku hooaega: 18 peetud mängust on võidetud 15 ja koduses alagrupis paiknetakse hetkel Kalev/Cramo järel teisel positsioonil.