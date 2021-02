Naiste klubijalgpalli hooaeg algab superkarika kohtumisega

Superkarikafinaalis lähevad tavapäraselt vastamisi eelmise hooaja meister ja karikavõistluste võitja. Juhul kui karikavõitja ja meister on üks ja sama võistkond, nagu mullu juhtus, sest mõlemad tiitlid võitis FC Flora, pääseb superkarikale meistrivõistlustel teise koha saavutanud võistkond, kelleks on Tallinna Kalev.

Naiste superkarikat on välja mängitud alates 2009. aastast. Kalevil on võimalik tõusta läbi ajaloo kolmandaks klubiks, kes karika enda valdusesse saab. Seni on võidud kirja saanud kas Flora (2009, 2010, 2018, 2019, 2020) või Pärnu (2011-2017).

Flora ja Kalev otsustasid superkarika saatuse ka mullu, kui A. Le Coq Arenal peetud kohtumises sai 5:1 võidu kirja Flora.