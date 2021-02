II liiga ühendab 12 maakonna meeskondi

Premium liiga, Esiliiga ja Esiliiga B järel tugevuselt neljandal liigatasemel osaleb 28 võistkonda, kes jaotati kahte piirkonda. Piirkondadeks jaotamisel võeti muuhulgas arvesse sõidukilomeetreid, tippliigaklubide duubelmeeskondade võrdset arvu ja meeskondade varasemat paiknemist eri liigades ja tsoonides. Kokku mängib II liigas üheksa tippliigaklubide duubelmeeskonda.

Enim ehk 12 võistkonda on Harjumaalt, lisaks on Tartu- ning Ida-Virumaalt vastavalt neli ja kolm meeskonda. Ühe võistkonnaga on esindatud Jõgeva-, Võru-, Lääne-Viru-, Saare-, Pärnu-, Rapla-, Järva-, Hiiu- ja Viljandimaa.

"Peame väga oluliseks, et jalgpalli mängitakse kõigis Eestimaa paikades ja seepärast on meil eriti hea meel, et meeste II liigas on 12 maakonna võistkonnad," lausus Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei. "Seejuures on üks liigatase kõrgemal ka Läänemaa ja naiste Meistriliigas Põlvamaa võistkond, mis tähendab, et tippliigade ja meeste II liigades on kokku 14 maakonna esindajad."

II liigas pannakse pall mängu märtsikuu viimasel nädalavahetusel, kui meeskonnad tulevad väljakule 27. ja 28. märtsil. Viimane ehk 26. voor peetakse 24. oktoobril.

Ida/põhi piirkonnas mängivad Võru FC Helios, Rakvere JK Tarvas, JK Sillamäe Kalev, JK Narva Trans U-21, Jõgeva SK Noorus-96, Tartu FC Helios, Maardu Linnameeskond II, Põhja-Tallinna JK Volta, Lasnamäe FC Ajax, Tartu JK Welco II, Ida-Virumaa FC Alliance U-21, FCI Tallinn, FA Tartu Kalev ja FC Elva II.

Lääs/lõuna piirkonnas alustavad FC Kuressaare II, Pärnu JK Vaprus II, Viimsi JK II, Raasiku FC Joker, Tallinna JK Piraaja, Raplamaa JK, Paide Linnameeskond III, FC Hiiumaa, Tallinna FC Flora U-19, Keila JK, Rummu Dünamo, FC Kose, Viljandi JK Tulevik U-21 ja Saue JK.