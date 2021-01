Curry tõusis NBA kõigi aegade kaugvisete pingereas teisele kohale

Utah asus kohtumist juhtima avaveerandi järel 39:30. Teisel neljandikul ei tabanud Golden State'i mängijad hästi korvi ning nii visati vaid 17 punkti vastase 38 vastu. See tähendas, et teist poolaega alustati 47:77 kaotusseisust. Kolmanda veerandi lõpuks oli vahe kärisenud juba 36 punkti kaugusele, kuid otsustava neljandiku lõpuks vähendati see 19 silmale. Utah on nüüd võidutsenud kaheksa mängu järjest.

Utahi parim mängumees oli 23 punkti, seitsme lauapalli ja kuue korvisööduga Donovan Mitchell. Mike Conley toetas meeskonda 17 ja Bojan Bogdanovic 14 silmaga. Golden State'i resultatiivseim oli üleplatsimehena 24 punkti visanud Stephen Curry. Kohtumise jooksul tabas ta viis kaugviset. Sellega tõusis ta NBA kõigi aegade kolmepunktivisete edetabelis mööda Reggie Millerist. Karjääri jooksul on ta nüüd sisse saanud 2562 kaugviset. Vastavas pingereas hoiab esikohta 2973 kaugviskega Ray Allan.

NBA liigatabelis on Utah 12 võidu ja nelja kaotusega läänekonverentsis hoidmas kolmandat kohta, esimesel kahel positsioonil on LA Lakers (13-4) ja LA Clippers (12-4). Golden State on kaheksa võidu ja kaheksa kaotusega kümnendal kohal.

Tulemused:

Detroit – Philadelphia 110:114

Brooklyn – Miami 128:124

Minnesota – New Orleans 120:110

Utah – Golden State 127:108

Chicago – LA Lakers 90:101

Dallas – Houston 108:133

Phoenix – Denver 112:120 (la)