Kodusaalis mänginud CSKA võitis mängu avaveerandi 21:15, kuid poolajaks haaras ühepunktilise edu külalismeeskond Türgist. Tasavägise kohtumise kolmas veerand kuulus taaskord Moskva CSKA-le, kuid viimasel veerandil pani Fenerbahce oma paremuse maksma, olles võõrustajatest üle üheksa punktiga, võttes kokkuvõttes kuuepunktilise võidu.

Fenerbahce parimana punktitoojana sai Jan Vesely kirja 24 punkti ja kuus lauapalli. Teda toetasid prantslane Nando de Colo 22 punkti ja üheksa lauapalliga ning Jarell Eddie 17 silmaga. CSKA resultatiivseim oli Tornike Shengelia 18 punktiga.

Leedus võõrustas Kaunase Žalgiris Olympiakost, kellega peeti maha tõeline põnevuslahing. Kohtumise avaveerandi võitis Žalgiris kuue punktiga, aga teine veerand kuulus külalistele, kes vähendasid poolajaks kaotusseisu ühele punktile. Kohtumine jätkus tasavägiselt ka pärast vaheaega ja mängu võitja otsustati viimasel sekundil, mil Thomas Walkupi kahene tõi Kaunasele magusa võidu.

Žalgiris resultatiivseimana viskas Joffrey Lauvergne 21 punkti ja tõi seitse lauapalli. Arturas Milaknis panustas võitu 11 ja Augustine Rubit kümne silmaga. Olympiakose parimad olid Kostas Sloukas ja Georgios Printezis, kes mõlemad said kirja 16 punkti.

Moskva CSKA-ga tõusis reedeste mängude järel liidrikohta jagama Barcelona, kes alistas Belgradi Crvena zvezda 72:60. Nii CSKA kui Barcelona on nüüd võitnud 15 ja kaotanud kuus kohtumist. Kaunase Žalgiris (12-9) on kuues, Olympiakos (11-10) kümnes, Fenerbahce (11-10) 11. ja Crvena zvezda (7-14) 16.

@twalkup23 breaks @olympiacosbc hearts with the steal and lay-up to WIN it for @bczalgiris right at the death pic.twitter.com/PRQYeHRfO8