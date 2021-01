Lakers on teinud võõrsil mängudega klubi ajaloo parima hooaja alguse

Lakers on võitnud võõrsil peetud hooaja esimesest seitsmest kohtumisest seitse, millega pole varem klubi ajaloo jooksul hakkama saadud. Lakers asus kohtumist juhtima avaveerandi järel 30:21 ning poolajapausile minnes oli seis 58:46. Kolmandal veerandil suurendasid külalised vahet veel kümne punkti võrra ning võõrustajatele ei antud sõnaõigust ka viimasel neljandikul, kui visati 35 punkti vastase 28 vastu.

Suureskoorilisse võitu panustas enim LeBron James, kes sai üleplatsimehena kirja 26 punkti. Seejuures tabas ta viis kaugviset, mis on tema selle hooaja parim tulemus. 21 silmaga toetas meeskonda Montrezl Harrell ning 18 punkti sai korvi Anthony Davis. Oklahoma City Thunderi resultatiivseim oli 17 silma pälvinud Shai Gilgeous-Alexander.

Kui Lakers on võõrsil hooaega hästi alustanud, siis Thunder on nüüd koduväljakul kaotanud kõik viis kohtumist. See on halvim algus eesootavale aastale alates 2007. aastast.

Läänekonverentsi tabelis jätkab Lakers kümne võidu ja kolme kaotusega kindla liidrina. Teisel kohal on linnarivaal Clippers (8-4) ja kolmandal Phoenix Suns (7-4). Thunder on viie võidu ja kuue kaotusega 11. positsioonil.

Tulemused:

Charlotte – Dallas 93:104

Detroit – Milwaukee 101:110

New York – Brooklyn 109:116

Minnesota – Memphis 107:118

Oklahoma – LA Lakers 99:128

LA Clippers – New Orleans 111:106

Sacramento – Portland 126:132