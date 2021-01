Seitsmekordne Saksamaa meister pääses negatiivsest Bundesliga rekordist

Schalke ei olnud siiani võitnud Saksamaa kõrgliigas 30 kohtumist järjest ning laupäevase mängu kaotus oleks tähendanud kõigi aegade Bundesliga negatiivse rekordi kordamist. Nüüd jääb see kurb troon siiski Berliini Tasmaniale, kes jäi hooajal 1965/66 võiduta 31 järjestikuses mängus.

Schalke asus seejuures kohtumist juhtima juba avapoolajal, 42. minutil, kui resultatiivne oli Matthew Hoppe. 19-aastane ameeriklane jätkas väravate tagumist ka teisel poolajal ning sai kirja kübaratriki. Neljanda värava autoriks oli Amine Harit.

Ühtlasi tähendab võit Schalke jaoks, et pääseti tabeli punase laterna rollist. Seitsme punktiga kerkiti mööda Mainzist, kes on 15 kohtumisega kogunud kuus silma. Hoffenheim jätkab 15 punktiga 14. positsioonil. Tabeli tipus on Müncheni Bayern (33), RB Leipzig (31) ja Leverkuseni Bayer (29).

Teised tulemused: Leverkuseni Bayer - Bremeni Werder 1:1; Freiburg - FC Köln 5:0; Mainz - Frankfurdi Eintracht 0:2, Berliini Union - Wolfsburg 2:2.