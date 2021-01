Stuttgarti alistanud RB Leipzig tõusis Saksamaal tabeliliidriks

Leipzigi esimene võimalus juhtima minna tekkis 22. minutil, kuid Emil Forsberg ei suutnud teenitud penaltit realiseerida. Kuigi Stuttgarti väravavaht Gregor Köbel tegi suurepärast tööd, siis õnnestus Dani Olmol siiski puurilukk 67. minutil lahti muukida.

Kolme võidupunktiga kerkis Leipzig tabeliliidriks. Meeskond on 14 vooruga kogunud 31 punkti. Teisel kohal jätkab ühe silma kaugusel Müncheni Bayern, kellel on ka üks kohtumine vähem peetud. Kolmas on Leverkuseni Bayer (28 punkti). Stuttgart on 18 kogutud silmaga 11. positsioonil.

Teised tulemused: Bielefeldi Arminia – Monchengladbachi Borussia 0:1, Frankfurdi Eintracht – Leverkuseni Bayer 2:1, FC Köln – Augsburg 0:1, Hoffenheim – Freiburg 1:3, Bremeni Werder – Berliini Union 0:2, Berliini Hertha – Schalke 3:0, Stuttgart – RB Leipzig 0:1.