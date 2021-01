Tähtsa võidu teeninud Saksamaa üllatusmeeskond püsib tippude kannul

1966. aastal asutatud Union tõusis eelmiseks hooajaks esmakordselt Saksamaa Bundesligasse ning lõpetas 18 meeskonna konkurentsis 11. kohal, see hooaeg on Berliini klubi jaoks olnud läbinisti hiilgav.

16 vooruga on Union kaotanud vaid kaks kohtumist ja liigas on neist enam väravaid suutnud lüüa vaid Müncheni Bayern. Reedel mindi vastamisi Leverkuseni Bayeriga ja Cedric Teucherti 88. minuti väravast võeti tabelirivaalide üle tähtis 1:0 võit.

See tähendab, et 28 punkti kogunud Union tõusis tabelis neljandale ehk Meistrite liigasse viivale kohale. Leverkusen on Ida-Saksamaa tiimist kogunud ühe punkti enam, esikohal olev Bayern jääb viie punkti kaugusele. Järgmises voorus sõidab Union külla teisel kohal olevale Leipzigile.