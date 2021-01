Raieste pääses taas Baskonia eest väljakule

Baskonia alistas Hispaania kõrgliiga 18. mänguvoorus Andorra MoraBanci 84:67. Kohtumise lõpus suureks paisunud edu tõttu lubati platsile ka Raieste, kes sai kaasa lüüa poolteist minutit ja kogus selle ajaga ühe lauapalli ja ühe resultatiivse söödu.

Baskonia resultatiivseim oli 17 punkti visanud Youssoupha Fall, Rokas Giedraitis toetas teda 16 ja Pierria Henry 15 punktiga. Viimase arvele jäi ka kaheksa korvisöötu.

Raieste on sel hooajal Baskonia eest väljakul käinud kaheksas liigamängus, keskmiselt on ta neis kirja saanud seitse mänguminutit ja 0,6 punkti. Eesti koondislase leivaisa on tabelis 13 võidu ja nelja kaotusega neljas.