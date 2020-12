Vigastusest taastuv Porzingis ilmus Dallase treeningule

Pärast harjutuskorda sõnas lätlane ajakirjanikele, et vajab veel aega taastumiseks ja tahab tagasi tulla alles siis, kui on sajaprotsendiliselt valmis. Peatreener Rick Carlisle'i hinnangul võiks see juhtuda millalgi jaanuaris.

"Kui ma juba väljakule astun, siis ma ei taha mingeid kõhklusi ega muid mõtteid," lausus Porzingis. "Ma ei taha kohanemisaega siis, kui juba mängimas olen. Kui alustan mängimist, tahan olla kohe kõrgel tasemel."

25-aastase Porzingise jaoks pole vigastusest taastumine kahjuks midagi uut. 2018. aasta veebruaril rebestas ta vasaku põlve välimised ristatisidemed ja ei naasnud enne ülejärgmise hooaja algust.

Eelmisel hooajal viskas ta Mavericksi särgis keskmiselt 20,4 punkti, haaras 9,5 lauapalli ja blokeeris 2,0 vastaste pealeviset ühe mängu kohta.