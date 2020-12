Rahvusvahelise poksiliidu uuel presidendil on ambitsioonikad plaanid

Detsembris AIBA presidendiks nimetatud Kremljovil seisab ees keeruline ametiaeg, sest rahvusvaheline olümpiakomitee ROK on poksiorganisatsiooni funktsionaalse liikmelisuse finants- ja juhtimisprobleemide tõttu peatanud ning Tokyo olümpiamängudel korraldab poksivõistlused hoopis rahvusvahelise võimlemisliidu presidendi poolt juhitud töögrupp.

Kremljov rääkis Reutersile, et on välja töötanud reformikava, et amatöörpoksi staatus 2024. aasta Pariisi olümpiaks ROK-i silmis taastada. "Olen reformide elluviimiseks planeerinud kuus või seitse kuud. See on ambitsioonikas plaan ja seda pole lihtne täita," sõnas ka Venemaa poksiföderatsiooni peasekretärina töötav Kremljov.

Venelase sõnul peab ta läbirääkimisi rahvusvaheliste firmadega, et sponsorite näol järgmise kahe aastaga poksi tuua 50 miljonit dollarit. "Usun, et õige pea saame uued sponsorid ja toetuste suuruse avalikustada," rääkis Kremljov.

"Praegu on AIBA-l võlad ja suhtlus rahvusvaheliste alaliitudega on nullilähedane. 2024. aasta olümpiamängudeks suudab iseseisev AIBA meelitada sponsorrahastust ja aidata alaliitudel turniire korraldada. Peame AIBA-st 2024. aastaks tegema kõige puhtama organisatsiooni ja selle juhtimise muutma läbipaistvaks," lisas venelane.