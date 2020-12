Madridi Real sai kümnekesi mänginud Bilbao Athleticust lõpuks jagu

Külaliste poolkaitsja Raul Garcia teenis kaks kollast kaarti juba esimese 13 minutiga, aga Toni Kroos viis Real alles avapoolaja üleminutil juhtima.

Juba seitse minutit pärast vaheaega Ander Capa viigistas, kuid Reali kangelaseks kerkis Karim Benzema, kelle 74. ja 90+2. minuti tabamused tõid pealinnaklubile 3:1 võidu.

Hispaanias on nüüd kolm klubi 26 punkti peal: neist Real Sociedad ja Madridi Real on pidanud 13, kuid Madridi Atletico vaid 11 mängu. Neljas on 13 mängust 22 punkti kogunud Villarreal.

Real Sociedad sõidab kolmapäeval külla Reali põlisrivaalile Barcelonale, kes praegu on tabelis kõigest kaheksandal positsioonil.