Arizona juhendaja Kriisast: meie trennid on temaga märksa paremad

Novembris korvpalli EM-valiksarjas Eestit esindanud Kriisa eneseisolatsiooni periood Ühendriikides on nüüd lõppenud ning meeskonna juhendaja Sean Milleri sõnul on eestlane nüüd treeningutel põhimees. "Kui tema mängib, on meie treeningud märksa võistluslikumad ja kiiremad, sarnanedes oluliselt rohkem päris mänguolukordadele," kiitis Miller kevadel USA-sse siirdunud 19-aastast Kriisat.

NCAA mängudel osalemiseks ootab Kriisa endiselt liigaametnike rohelist tuld ning Arizona treeningutel lähtutakse võimalusest, et Eesti koondislane saab vastava loa iga hetk. "See on parim viis, kuidas teda mängijana arendada. Iga võimalus treenida tuleb talle kasuks," lisas Miller.

Arizona Wildcatsi meeskond on hooaega alustanud viie võiduga. Ööl vastu pühapäeva kohtutakse Stanfordi ülikooliga.