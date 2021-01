NCAA debüüti ootav Kerr Kriisa murdis ninaluu

Eesti korvpallikoondise tagamängija Kerr Kriisa jaoks jätkus keeruline hooaeg USA ülikoolitiimis Arizona Wildcats ka uue aastanumbri sees, kui tiimi peatreener Sean Miller avaldas, et 20-aastane tagamees murdis treeningul ninaluu.

Kriisa pole seni saanud meeskonna eest võistlusmängudes väljakule joosta, kuna NCAA ei andnud talle hooaja alguses mänguõigust. Lõpuks see eestlasele siiski omistati, kuid esimese kohtumise võib Kriisa teha alles 6. veebruaril, kirjutab Korvpall24.ee.

Kas äsja saadud näotrauma võib Kriisa platsile tulekut veel edasi lükata? "Ma ei tea seda," vastas peatreener Miller sellele küsimusele. "Ta murdis ninaluu. Selliseid asju juhtub hooaja jooksul, eriti jaanuaris."

Arizona Wildcast on senise hooaja jooksul võitnud kümme ja kaotanud kolm kohtumist, aga kõik need kaotused on tulnud oma konverentsi tiimide vastu.

