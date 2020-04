Kerr Kriisa karjäär on jätkumas USA tippülikoolis

"Arizona kasuks panid mind otsustama treenerite koosseis ja mu usk, et see on arenguks kõige parem koht," lausus 19-aastane Kriisa, kes on viimased aastad treeninud Leedus.

Kaunase Žalgirise süsteemi kuuluv Kriisa jõudis oktoobris esmakordselt väljakule ka Euroliigas, kuid usub, et just ülikoolikorvpall oleks järgmiseks sammuks õige koht.

"Olen aasta-aastalt ülikoolikorvpalli üha enam jälginud ja taibanud, et minust võib seal kasu olla," ütles tagamängija. "See on täiesti erinev korvpallistiil, kuid ma arvan, et see väljakutse tooks mulle head."

Arizona ülikool elab läbi uuenduskuuri, sest kaheksast paremast punktitoojast seitse lahkuvad. "Parem on endale mingeid ootusi mitte seada," ütles Kriisa. "Lähen ja alustan nullist ning pean igal treeningul tõestama, et väärin suurepäraste korvpallurite seas oma kohta."

Ajaloo jooksul on meeskond jõudnud neljal korral NCAA finaalturniirile nelja parema hulka ja tulnud 1997. aastal ka meistriks. Eelmisel hooajal siiski play-off faasi ei jõutud. Tänavu koguti hooaja poolelijäämise hetkeks 21 võitu ja 11 kaotust.

Kuulsastest mängijatest on ülikooli ridadesse kuulunud näiteks soomlane Lauri Markkanen, Andre Iguodala ja Deandre Ayton, samuti mängija ja treenerina kokku kaheksa korda NBA meistriks tulnud Steve Kerr.