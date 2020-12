Marek Lemsalu: ludrid ei saa Jürgen Kloppi meeskonnas mängida

Klopp ja Lemsalu mängisid 1990. aastatel koos Mainzi klubis. "Raamatus ka väga hästi kirjutatakse, kuidas tema esimene puude oli nii pikk, et vastane sai alati kätte. See tähendab, et ei peetud tegelikult väga tehniliseks mängijaks," meenutas endine Eesti koondislane.

"Aga mis oli temal absoluutsest tippklassist, oli peamäng. Ta on 1.93 pikk, isegi pikem natuke kui mina. See oli tema ekstreemne oskus. Ja see tahe võita - see oli midagi erakordset! Seda nägin ma ise jalgpalliplatsil ja seda näeme täna kõik jalgpalliväljaku kõrval."

Lemsalut ei üllatanud vähimalgi määral, et Kloppist sai treener. "Tegelikult oli ta kogu aeg meeskonna vaimne liider. Tuleb meelde 96. aasta jõulupidu, kus olime väga hea esimese poolaja teinud ja lõpetasime teisel kohal. Jürgen Klopp võttis seal sõna ja olid ka väiksemad võistlused. Ega ta seal ka ei tahtnud kaotada. Kindlasti tal seda ainest oli ja ta oli sada protsenti treeneri usaldusisik."

Lemsalu loeb Kloppi edu võtmeks tohutut empaatiavõimet. Tema hoolealused nii Dortmundi Borussia kui ka Liverpooli päevilt kirjeldavad teda ülivõrdes. "Loomulikult ei ole ta kõigiga päris sõber, aga ta loob sellise õhkkonna, et kõik mängijad armastavad teda. Ta on aus, ta ei tee midagi seljataga. Kui on aeg lahku minna, siis ta ütleb mängijale. Seda respekteeritakse väga."

Enne Liverpooli jõudmist ei olnud seitse aastat Mainzis ja seejärel seitse aastat Dortmundi Borussias töötanud mehel kasutada maailma täielikke tippe. "Mainzis ja Dortmundis ta kasvatas noori mängijaid. See on üks hea peatükk, kuidas mängijaid Mainzi valiti," ütles Lemsalu.

"Kui sinna tulid enda arvates staarmängijad ja mõtlesid, et nüüd hakkame siin mängima ja lükkama söötu, siis esimene asi, mida Klopp tahab teada, on see, kas mängija viitsib joosta. Kas mängija viitsib tööd teha? Kloppi taktika on hästi intensiivne ja nad püüavad kogu aeg vastast kõrgelt pressida, palli võita ja ründama minna."

"Mitte nii, et kaotavad palli ja siis tulevad kõik rahulikult tagasi ja ootavad, mis vastane teeb," jätkas Lemsalu. "Tema hakkas seda 2000. aastate alguses seda asja ajama ja see oli uuenduslik, Saksamaal samamoodi. Ludrid ei saa Kloppi meeskonda mängima minna."