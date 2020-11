Eesti naiste jalgpallikoondis alustab mängu leinaseisakuga Maradona auks

Kui Eesti koondise koosseis oli juba varem teada, siis nüüd on selgunud Tallinnasse sõitev Türgi koondise rivistus. Kogenuim on Didem Karagenci, kelle jaoks võib tegu olla 48. mänguga naiste koondises, millega tõuseks ta A-koondise mängude arvestuses jagama kolmandat kohta. Samas tabelis on kümne sekka tõusnud 24-aastane Ebru Topcu, kes on A-koondise ja noortekoondiste särgis käinud väljakul 103 korda ja löönud lausa 49 väravat. A-koondises on tal seni kirjas 44 kohtumist. Eestis on ka Türgi koondise läbi aegade suurim väravakütt Yagmur Uraz, kes on 35 matšiga kirja saanud lausa 19 tabamust.

Mängu kohtunik on valgevenelane Volha Tsiareška, keda abistavad Moldova kohtunik Natalia Ceban ja kaasmaalanna Anastasija Dantšenko (BLR). Neljas kohtunik on samuti valgevenelanna Aljona Kanaplianikava.

Pärast kohtumist Türgiga jätkub Eesti naiste koondise jaoks EM-valiksari järgmisel teisipäeval võõrsil Sloveenia vastu.

Türgi naiste koondis:

Väravavahid

Fatma Sahin (15.12.1990) – Besiktas A.S. 23/0

Ezgi Caglar (3.07.1991) – ALG Spor 23/0

Gamze Nur Yaman (25.04.1999) – Zhilstroy-1 3/0

Kaitsjad

Didem Karagenc (16.10.1993) – Beciktac A.S. 47/3

Dilan Yesim Taskin (17.10.2001) – SV Horn 1/0

Ipek Kaya (28.10.1994) – Stade Brestois 29 28/0

Yasam Göksu (25.09.1995) – Konak Belediye Spor 6/0

Gülbin Hiz (11.06.1994) – ALG Spor 14/1

Berna Yeniceri (26.01.1996) – Konak Belediye Spor 26/0

Poolkaitsjad

Emine Ecem Esen (03.05.1994) – ALG Spor 18/0

Ebru Topcu (27.08.1996) – ALG Spor 44/8

Jessica Carmikli (03.01.1986) – Besiktas A.S. 1/0

Elif Keskin (12.01.2002) – Besiktas A.S. 1/0

Cansu Nur Kaya (28.02.2000) – Pendik Camlik Spor 1/0

Ece Türkoglu (14.04.1999) – Old Dominion University 12/3

Ilayda Civelek (06.07.1998) – ALG Spor 3/0

Seda Nur Incik (06.10.2000) – Konak Belediye Spor 0/0

Ecem Cumert (07.02.1998) – MSV Duisburg 17/1

Arzu Karabulut (30.01.1991) – SC Fortuna Koln 34/4

Derya Arhan (25.01.1999) – ALG Spor 7/2

Irem Eren (17.08.2000) – Kdz. Eregli Belediye Spor 0/0

Ründajad

Yagmur Uraz (19.02.1990) – Besiktas A.S. 35/19

Gizem Kilic (12.06.2000) – VfL Bochum 0/0

Birgül Sadikoglu (23.03.2000) – Konak Belediye Spor 2/0

Melike Öztürk (01.04.2001) – Atasehir Belediye Spor 2/0

Peatreener: Necla Güngör Kiragasi

Eesti naiste koondise koosseis:

Väravavahid

Karina Kork (23.02.1995) – HJK (FIN) 12/0

Maria Sootak (29.10.1990) – Tartu JK Tammeka 1/0

Jonna Soomets (12.02.2002) – JK Tallinna Kalev 0/0

Kaitsjad

Inna Zlidnis (18.04.1990) – Ferencvaros (HUN) 83/0

Pille Raadik (12.02.1987) – Aland United (FIN) 83/0

Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 50/1

Kristiina Tullus (12.09.1998) – Tallinna FC Flora 8/0

Maria Orav (07.04.1996) – JK Tallinna Kalev 7/0

Rahel Repkin (17.06.1998) – Tartu JK Tammeka 1/0

Sandra Liir (26.07.2003) – JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN 0/0

Anastasija Fjodorova (02.08.2003) – Tallinna FC Ajaxi ja Paide LN ÜN 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Signy Aarna (04.10.1990) – Aland United (FIN) 92/26

Kristina Bannikova (15.06.1991) – Pärnu JK Vaprus 72/6

Kairi Himanen (11.11.1992) – Saku Sporting 45/1

Vlada Kubassova (23.08.1995) – Napoli CF (ITA) 44/5

Lisette Tammik (14.10.1998) – Santa Teresa (ESP) 42/2

Emma Treiberg (19.11.2000) – JK Tallinna Kalev 13/0

Liisa Merisalu (15.01.2002) – FC Espoo (FIN) 8/1

Maarja Saulep (09.05.1991) – Tallinna FC Flora 7/1

Renate-Ly Mehevets (02.03.1999) – Sporting de Charleroi (BEL) 7/0

Grete Daut (04.01.2000) – Saku Sporting 5/0

Evelyn Šilina (05.04.2001) – JK Tallinna Kalev (laenul KSK Štrommist) 4/0

Eva-Maria Niit (05.02.2002) – Tartu JK Tammeka 0/0

Marie Heleen Lisette Kikkas (17.06.1996) – JK Tallinna Kalev (laenul Tallinna FC Florast) 0/0

Peatreener: Jarmo Matikainen

Abitreener: Kaidi Jekimova

Kehalise ettevalmistuse treener: Hendrik Nälk

Füsioterapeudid: Daria Narõškina, Liisa Veerla

Mänedžer: Raili Ellermaa

Videoanalüütik: Egon-Eret Rinaldo