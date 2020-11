Rallikrossi maailmameistriks krooniti viiendat aastat järjest rootslane

Erandkorras augustis alanud hooaja raames jõuti pidada kaheksa etappi. Tänavune MM-hooaeg pidanuks kulmineeruma 12. ja 13. detsembril Saksamaal Nürburgis, kuid üheksas MM-etapp otsustati koroonaviiruse levikust tulenevate terviseriskide tõttu tühistada.

Otsusest tingituna pälvis MM-tiitli sarja üldliider Johan Kristoffersson, kes oli kogunud seniste etappidega 219 punkti. Kristofferssonile on tegemist rekordilise kolmanda rallikrossi MM-tiitliga, varasemalt on ta võidutsenud 2017. ja 2018. aastal. Mullu rootslane MM-sarjas kaasa ei teinud.

2014. aastal alguse saanud rallikrossi MM-sarja on viimasel viiel aastal võitnud Rootsi rallikrossisõitja. Lisaks Kristofferssoni triumfidele on edu saatnud veel Mattias Ekströmi (2016) ja Timmy Hansenit (2019). Mullune meister Hansen jäi tänavu kolmandaks (163 p), Ekström tuli sel aastal teiseks (192 p).

Võistkondade arvestuses krooniti tänavuseks maailmameistriks KYB Team JC (314 p), kes edestas Team Hansenit (298 p) ja GRX Tanecot (228 p).