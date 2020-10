Rallikrossi MM-etappidel Kataloonias olid võidukad Hansen ja Kristoffersson

Rallikrossi MM-sari jätkus järjekordse topeltetapiga Hispaanias Kataloonia ringrajal ning taas olid võidukad rootslased – etapivõidu said kirja valitsev maailmameister Timmy Hansen ja tänavune liider Johan Kristoffersson.

Laupäevase etapi kvalifikatsioonisõitudes oli taas parim Kristoffersson (Volkswagen Polo; Kristoffersson Motorsport), kes võitis kolmest sõidust kaks. Teisena pääses poolfinaali Timmy Hansen (Peugeot 208; Team Hansen). Ühtekokku jõudis poolfinaali kuus rootslast.

Kristoffersson võitis enda poolfinaali, teisena pääses sealt edasi 2016. aasta maailmameister Mattias Ekström (Audi S1; KYB Team JC) ja kolmandana norralane Andreas Bakkerud (Renault Megane; GCK RX Cartel). Teise poolfinaali võitis Timmy Hansen enda venna Kevini (Peaugeot 208; Team Hansen) ees, kolmandana pääses sealt finaali soomlane Niclas Grönholm (Hyundai i20; GRX Taneco).

Finaalis sai Kristoffersson parema stardi ja juhtis sisuliselt kogu sõidu, kuid Hansen käis varem jokkeriringil ära ja vähendas siis vahet nii palju, et Kristoffersson naasis jokkeriringilt teisena. Kristoffersson surus küll lõpuni ja proovis Hansenist mööduda, aga Hansen suutis esikohta kaitsta.

Mullu esimest korda MM-tiitli võitnud Timmy Hansenile oli see esimene võit enam kui aastase vaheaja järel – viimati võidutses ta MM-etapil eelmise aasta septembri keskel Riias.

Kolmanda koha sai Hanseni noorem vend Kevin, neljandana lõpetas Grönholm, viies oli Ekström ja kuues Bakkerud.

Kevin ja Timmy Hansen Autor/allikas: FIAWorldRallycross.com

Pühapäevasel etapil võitis kolmest eelsõidust kaks Ekström ja ühe Bakkerud, seega oli eelsõitude parim Ekström Bakkerudi ja vendade Hansenite ees, Kristoffersson pääses poolfinaali alles viiendana. Taas olid pooled poolfinalistid rootslased.

Kristoffersson alustas küll esimest poolfinaali teisest reast, aga suutis siiski võidu võtta ja finaaliks esimese stardipositsiooni tagada. Teisena pääses sellest poolfinaalist edasi Ekström ning kolmandana rootslane Robin Larsson (Audi S1; KYB Team JC). Teise poolfinaali võitis Bakkerud, tema järel pääsesid edasi Timmy Hansen ja rootslane Anton Marklund (Renault Megane; GCK Bilstein).

Finaal algas tuliselt, kui Kristoffersson sai hea stardi, aga põrkas siis esimeses kurvis Bakkerudiga kokku. Norralasele sõitis otsa ka Larsson ja sellega sai nende mõlema jaoks sõit läbi.

Sel korral läbis esimesena jokkeriringi Kristoffersson, kes käis seal kolmandal ringil ja langes naastes kolmandaks, aga siis eksis tema ees sõitnud Ekström, kes sõitis kurvis rajalt välja ning Kristoffersson tõusis teiseks. Hansen läks jokkeriringile viimasel ringil, aga kuna tema vahe Kristofferssoniga oli alla sekundi, tõusis Kristoffersson esimeseks ja võttis hooaja neljanda etapivõidu.

Teise koha sai Hansen ja kolmandana finišeeris Marklund, esimesena jäi pjedestaalilt välja Ekström.

Johan Kristoffersson Autor/allikas: FIAWorldRallycross.com

Mulluse hooaja vahele jätnud kahekordne maailmameister Kristoffersson on nüüd karjääri jooksul võitnud 24 MM-etappi ja liigub ajaloolise kolmanda MM-tiitli suunas – keegi pole veel 2014. aastal loodud MM-sarjas üle kahe tiitli võitnud.

MM-sarja üldarvestuses on Kristoffersson 219 punktiga liider, Ekström on 192 punktiga teine ja Timmy Hansen tõusis 163 punktiga kolmandaks. Sõita on jäänud veel kaks etappi – kuu aja pärast võisteldakse Belgias ja detsembri keskel Saksamaal.