Karantiinist vabanev Kristian Kullamäe: soov korvpalli mängida on väga suur

Kuna Palma meeskonnas avastati mõni aeg tagasi koroonaviiruse kandjaid, siis pandi kogu tiim lähikontaktsetena eneseisolatsiooni, vahendab Korvpall24.ee.

Kullamäe jaoks oli sunnitud mängupaus topelt raske, kuna seetõttu jäi 21-aastasel ja 194 cm pikkusel mängumehel sõitmata kodumaale, kus Eesti rahvuskoondis peab laupäeval ja esmaspäeval järgmised kaks EM-valikkohtumist. "On olnud raske. Kümme päeva pole saanud kodust lahkuda ning sellega pole olnud kerge toime tulla. Aga me kõik mõistame olukorda, mis hetkel maailmas on ja peame seda aktsepteerima. Nagu ütlesin, on olnud raske toime tulla, aga soov korvpalli mängida on väga suur," kommenteeris Kullamäe.

"Ükski korvpallur loomulikult ei tahaks sellises karantiinis istuda, aga nagu juba ütlesin, siis on see uus normaalsus, mida peame aktsepteerima ja üritama olukorraga võimalikult hästi toime tulla. Loodetavasti on meestega kõik korras ja saame järgmisel nädalal ilma probleemideta treenida," lisas eestlasest mängumees.

