Dina Ellermann: kui võistelda ei saa, tekib selline roostes tunne

Koolisõidu esimene osavõistlus peeti laupäeva hommikul. Oodatult tegi parima tulemuse Dina Ellermann hobusel Donna Anna. Landy's Akvareliga oli Ellermann teine. Getter Kangur ja Ashwan olid kolmandad, Marika Vunder ja Helifar neljandad.

Pühapäeval sõideti teine osavõistlus. Siingi ei andnud Ellermann ja Donna Anna edu käest, kohtunikelt saadi kokku 73,007 protsenti, koos laupäevasega kokku 145,213 protsendipunkti, mis tõi talle ka sisemeistrivõistluste esikoha. Landy's Akvareliga meistrivõistluste arvestuses ei osaletud, nii noppis hõbeda Kangur ja pronksi Vunder.

"Kerge oli see, et sai jälle võistelda. Nii tore oli see. Seoses koroonaga ei ole neid võistlusi ka, et lahe oli. Aga raske on ikka see, et kui võistlusi ei ole, siis kipub närv ikka sisse minema ja laupäeval oli nii. Pole saanud lihtsalt paar kuud võistelda ja siis tekib jälle roostes tunne," rääkis Ellermann intervjuus ERR-ile.

Uueks hooajaks ei julgegi Ellermann veel suuri plaane teha.

"Loodan, et koroona taandub, et võistlused saaksid ikka toimuda. Just need suuremad võistlused - Euroopa meistrivõistlused ja olümpia," lisas Ellermann.

Tänavune oli Ellermannile kuues sisemeistritiitel.