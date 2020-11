Ellermann kaitses ratsutamise sisemeistrivõistlustel koolisõidus tiitlit

Koolisõidus on juba traditsiooniks saanud, et kõikidele vanuseklassidele peetakse sisemeistrivõistlused Harjumaal Rahula tallis. Nii võtsid koolisõitjad nüüdki suuna Rahula poole.

Laupäeva varahommikul said esimese osavõistluse tulemused kirja seeniorid, teine osavõistlus sõideti pühapäeva hommikul. Oodatult läks esimese skeemi järel juhtima Dina Ellermann (Tondi RSK) hobusel Donna Anna, kes kogus kahe päeva peale kokku 145.213 protsendipunkti. Hõbemedalil lõpetas Getter Kangur (Tondi RSK) hobusel Ashwan tulemusega 135.965 pp ja pronksi saavutas Marika Vunder (Audruranna RSK) hobusel Helifar tulemusega 123.724 pp.

Ellermann rääkis, et seekordne võistlemine kujunes keeruliseks, kuna võistlusi on vähe olnud. "Nii tore oli jälle võistelda! Tundsin küll, et olin veidi roostes, sest viimasest võistlusest on kaua möödas ja närv kippus sisse tulema. See hooaeg on kujunenud lünklikuks ja kõik mu plaanid läksid vett vedama. Loodan, et järgmisel aastal läheb paremini," oli sportlane lootusrikas.

Noorte klassis osales viis võistluspaari. Mõlemad osavõistlused ja ühtlasi ka sisemeistrivõistluste kulla võitis Maian May Kesküll (Audruranna RSK) hobusel Kevins. Paar tegi ilusad sõidud ja kogus 141.087 pp. Neile üsna lähedale jõudsid Helena Kaal ja Cassander (Tondi RSK), kes tulid teiseks 135.527 pp-ga. Laurel Leisna ja Calendula (Niitvälja RSK) rebisid end 133.416 pp-ga kolmandaks ja võitsid pronksmedali.

Juunioride lahing kujunes väga tasavägiseks. Kuigi võistlejate arv polnud selles klassis suur, oli tase väga ühtlane. Esimeses sõidus läks napilt juhtima Laurel Leisna kogenud Calendulal, kes suutsid hoida edu lõpuni ning vormistada endale sisemeistrivõistluste kulla. Võitjapaar sai tulemuseks 137.072 pp. Hõbemedali teenis südika sõiduga Anna Rastostsenkova (Tondi RSK) hobusel Icon SDB 135.682 pp-ga. Pronksmedaliga pidi seekord leppima Maria Mägi (Tondi RSK), kes võistles hobusega Shampagna, lõpetades 135.561 pp-ga.

Lasteklassis jagati medalid välja laupäeval, seal osales kaheksa võistluspaari. Mõlemas osavõistluses oli võidukas Maria Mägi, teenides auga välja pjedestaali kõrgeima koha. Jerry Red Von Seederiga sai sportlane kokku 143.610 pp. Mägil oli tihedalt kannul Emma Tuvi (Audruranna RSK) hobusel Rokit, kes lõpetasid hõbedasel kohal tulemusega 141.006 pp. Pronksi viis koju Lisette Kivro (Pärnumaa RSK) hobusega MC Gregor J. Paar sai tulemuseks 137.328 pp.

Poniklassis startis kokku kaheksa võistluspaari, kõik väga tugevad ja juba üsna kogenud. Mõlemad skeemid võitsid Emma Tuvi ja Rokit, tulles sellega sisemeistriteks. Nende lõpptulemuseks jäi 140.267 pp. Maria Mägi ja Raigo lõpetasid teisel kohal, kogudes 139.185 pp. Pronksi saavutasid Lisette Kivro ja MC Gregor J lõppskooriga 136.803.

Võistluste peakohtunik Eva-Maria Vint-Warmington rõõmustas, et tänavune võistlus kujunes enamus klassides väga tasavägiseks, sest tase oli üsna ühtlane. "Sportlased pidid tublisti pingutama, sest kaardid olid üsna sassi löödud ja kindlat liidrit polnud. Mul on selle üle vaid hea meel, sest nii kujunes võistlus väga põnevaks," ütles Vint-Warmington.

Esimesed takistussõidu medalid jagati ka lasteklassis. Laupäeval asus medalijahile 17 võistluspaari ja konkurents oli väga tihe. Võistlus toimus kõrgusel 115 cm ja ümberhüpetele, kuhu pääses kaheksa paari. Kiireimad ja osavaimad olid siin Elisabeth Ervald (Viru Ratsu) ja Emora, napsates endale kuldmedali. Hõbemedali saavutas Emili-Loore Vabaoja (Tondi RSK) hobusel Golden Grace K ja pronksi Lenna Loore Sillandi (Viljandimaa RSK) hobusel Quick Boy RP.

Takistussõidu sisemeistrivõistlused jätkuvad 21. ja 22 novembril Niitvälja ratsakeskuses seeniorite ja juuniorite sõitudega.