Pärnu alistas TalTechi ja teenis hooaja seitsmenda võidu

Mängu esimene poolaeg oli äärmiselt tasavägine. Avaveerandi järel juhtis TalTech ühe punktiga, 19:18, kuid teise järel võttis ühe silmaga liidripositsiooni hoopis Pärnu, 34:33. Peale poolajapausi läks paremini Pärnul, kes kasvatas enne otsustavat veerandit vahe seitsmele punktile, 51:44. Viimast neljandikku alustas 7:0 spurdiga TalTech, kes viigistas seisu, kuid seejärel viskas Pärnu järjest kaheksa silma ning libises konkurendilt taas eest. Vahepeal 12 punktile kasvanud edu sulas lõpuvileks aga uuesti kaheksale silmale.

Võitjate resultatiivseim oli 19 punkti ja kaheksa lauapalliga Robert Valge. Linards Jaunzems toetas meeskonda 18 ning Edon Maxhuni 15 punktiga. Jaunzems võttis lisaks 13 lauapalli. TalTechi parim oli üleplatsimehena 24 punkti visanud ja kuus lauapalli võtnud Kristjan Kangur.

Pärnul on nüüd seitse võitu ja kaks kaotust, millega hoitakse tabelis neljandat positsiooni. TalTech on kahe võidu ja kuue kaotusega 11. kohal. Tabeli tipus on Riia VEF (8-0), Ventspils (7-1) ja BC Kalev/Cramo (5-1).