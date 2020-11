15-aastane Eesti jetisportlane nopib täiskasvanute arvestuses medaleid

Viiendat aastat järjest lõpetas Kohilast pärit andekas jetisõitja Mattias Reinaas hooaja nii, et sai lauale panna tiitlivõistluste trofeed ja keerutada käes väärikaid medaleid. Detsembris alles 16-aastaseks saav Reinaas oli eelnevalt võitnud tiitlivõistluste medaleid juunioride konkurentsis ja sõitis nüüd esimest hooaega meeste seas ning jätkas sama võimsa hooga. Seisujetiga kihutav Reinaas võitis Ungaris ja Poolas toimunud kuue sõidu kokkuvõttes Euroopa meistritiitli Ski GP2 klassis ja hõbeda Ski GP3 klassis.

"Ski GP3 klassis on see, et masinad on vanemad ja natukene kitsamad ja ka natukene aeglasemad. Ski GP2 klassis on kiiremad masinad, kus kiirused ulatuvad 100 kilomeetrini tunnis, aga juhtida on natukene lihtsam. GP3 ongi siis natukene raskem klass," rääkis Reinaas ERR-ile.

Nii hindab Reinaas tänavu võidetud kahest EM-medalist kahvatumat isegi rohkem, sest Ski GP3 klassis oli konkurents kõvem, ühel etapil õnnestus tal seljatada neli varasemat maailmameistrit ning hõbe tuli suuri riske võttes.

"Varu oli päris väike. Tänu halvale stardile Ungaris pidin viimases sõidus palju pingutama, et rivi lõpust ikka esiotsa poole tulla. Pidin palju möödasõite tegema ja riske võtma."

Hea taktikalise vaistuga Reinaas näitas medalite eest võideldes kõva võitlejavaimu. Et jeti juhtraual pidurdushooba pole ja juhitavuse säilitamiseks tuleb kurvide võtmisel gaasi peal hoida, siis nõuab suurel kiirusel möödasõitude ja kurvide võtmine kindlat ja külma närvi.

"Eks paljud arvavad, et see on lihtne, et annad gaasi ja keerad. Kui ma olen neile öelnud, et meil pole pidureid, siis kõik ehmuvad, et kuidas sa siis pidurdad kurvis ja siis ma ütlen, et see ongi asja nipp, et seal tulevad juba raskused ja hirmud mängu. Kurve on väga palju ja kiirused on suured ja keha koormab see palju sõidu ajal," avaldas Reinaas.

Füüsilise vormi lihvimiseks osales Reinaas suvel isegi kodustel maastikurattavõistlustel. Koroonaviiruse tõttu ei saanud eelnevalt juunioride seas neljal korral maailmameistriks kroonitud Reinaas võidelda MM-i medalitele täiskasvanute konkurentsis.

"Tänu koroonale jäi ära kolm tähtsat võistlust. Kaks maailmameistrivõistlust ja Kings Cup detsembris Tais."

Erinevates klassides ja vanustes tiitlivõistlustel 11 kuldset medalit võitnud ja seni vanemate toel sportiv talendikas Kohila koolipoiss unistab pikas perspektiivis profitiimi pääsemisest.