Flora naiskond kaotas Meistrite liigas CSKA-le

Flora naiskond suutis avapoolajal oma puuri puhtana hoida, mängu esimene värav sündis 57. minutil standardolukorra järel. Kuigi kordusest tundus, et posti põrganud pall jõudis väravavõrku Ariina Mürkhainist, siis esialgses protokollis on väravalööjaks märgitud CSKA mängija Nadežda Smirnova.

Teise tabamuse eest hoolitses kohtumise 79. minutil Valeria Bespalikova, kellel õnnestus vasakult äärelt tulnud kõrge tsenderdus peaga väravasse suunata.

Kaotus tähendab seda, et Flora jaoks jätkub hooaeg kohalikus meistriliigas. Sel laupäeval kohtub naiskond võõrsil Saku Sportinguga. Flora on 50 punktiga liider, Saku jääb neist maha 15 punktiga, kuid hoiab kinni hõbemedalitest. Edu Tallinna Kalevi ees on ühepunktiline.