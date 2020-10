Flora läheb naiste Meistrite liiga eelringis vastamisi CSKA-ga

FC Flora osales möödunud aastal esmakordselt Meistrite liigas, kui alagrupiturniirina toimunud eelringis teeniti kahe kaotuse ja ühe võiduga kolmas koht.

CSKA jaoks on selles võistlussarjas tegemist debüüdiga. Möödunud aastal teenis Moskva klubi oma esimese meistritiitli, edestades lähimat jälitajat 12 punktiga. Käimasoleval hooajal hoiab CSKA samuti liidrikohta, kui kümne vooru järel on edu teisel kohal paikneva Moskva Lokomotivi ees neli punkti.

Loosikausis olid ka erinevad naiste koondise mängijate koduklubid, kui Inna Zlidnis ja Ungari meister Ferencvaros võõrustab esimeses ringis Luksemburgi võistkonda Racing FC Union. Karina Kork ja tema tööandja HJK (Soome) kohtuvad võõrsil Islandi meistri Valuriga.

Meistrite liiga avaringi mängud toimuvad 3. või 4. novembril ning edasipääseja selgub ühe kohtumise põhjal.