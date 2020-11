Flora tiitlini tüürinud Ševoldajeva: Meistrite liiga tase motiveerib

Laupäeval ametlikult Eesti meistritiitli kätte saanud FC Flora naiskonna peatreener Aleksandra Ševoldajeva loodab, et järgmisel hooajal naiste meistriliiga tase tõuseb ja see omakorda arendaks ka tema naiskonda.

Vaatamata sellele, et meistritiitel kindlustati ära juba enam kui kuu aega tagasi, siis polnud Ševoldajeval raske oma naiskonda viimasteks mängudeks motiveerida.

"Võtsime fookuse selles osas, et täita oma eesmärk nii hästi kui võimalik. Loomulikult on raske kõikides mängudes taset hoida, aga saime Meistrite liigas nii hea mängu. Seal oli küll 90 minutit kaitsmist, aga see tase motiveerib. Tuli ka siin pingutada," vahendab Soccernet.ee. Ševoldajeva sõnu.

"Mida rohkem tugevaid mänge saame, seda parem on. Ütlesin ka mängijatele enne mängu seda, et juba selliste mängude ja trennidega suudame me profivõistkondade vastu mängida suhteliselt viisakalt. Minu jaoks oleks huvitav, et kui meie liiga ka toetaks, siis kuhu me veel jõuda võiks? Ma usun, et iga aasta oleme läinud kõrgemale ja oma taset tõstnud," lisas Flora naiskonna juhendaja.