MM-sarjas kolm pjedestaalikohta pälvinud Soomer: hakkasin endasse uskuma

Oktoobris tõusis Soomer esimese eestlasena Supersport klassi MM-sarjas pjedestaalil. Kaua oodatud ajalooline läbimurre tuli karjääri 48. võistlussõidus ja Prantsusmaa etapil, kui Soomer teenis kolmanda koha.

"Päris kindlasti ma ei saanud vahepeal paremaks sõitjaks ja meeskond ei teinud paremat mootorratast, vaid kõik hakkas lihtsalt kokku sobima," rääkis Soomer intervjuus ERR-ile.

Hoo sisse saanuna kihutas Soomer MM-sarjas kolmanda koha välja kahel erineval rajal ja kolmel järjestikkusel võidusõidul.

"Kõik need pjedestaalikohad, kõik need kolm tükki, tulid kuidagi sellistes oludes, millest ma ise ei oleks endalt oodanud. Ei ole vihmasõit minu trumpäss olnud ja ei ole start kunagi minu trump olnud, aga kõik pjedestaalikohad tulid kas siis 16 või 13 kohalt startides," ütles Soomer.

Läbilöök tuli siis, kui 22-aastane Soomer ja tema tiim ei kõhelnud Yamaha seadistuste otsimisel ega leppinud turvaliste ja enam-vähem töötavate valikutega.

"Natukene hooaja alguses kahtlesin iseenda töös, mis ma olen siis kodus ja Pärnus Audru ringrajal teinud," jätkas Soomer. "Ma ei usaldanud piisavalt seda, et see aeg, mis mulle seal tundub kiire, ongi reaalselt kiire. Natuke liiga palju kahtlesin aasta alguses. Aasta lõpuks jõudsime suure ringiga mootorratta seadistusega sinna kohta tagasi, mis oli tegelikult aasta alguses selge, aga lihtsalt nüüd uskusin seda 100% ja meeskond uskus ka."

Koroonaviiruse tõttu toimusid Supersport klassi MM-sarja sõidud vaid neljas riigis ja etappe oli kaheksa, kuid võistlussõite oli mullusest isegi rohkem - viisteist ja nädalavahetustel peeti varasema ühe sõidu asemel kaks sõitu.

"Igal hommikul meid kraaditi ja pidi dokumente täitma, et sul ei ole sümptomeid ja ei ole kokku puutunud. Need protseduurid olid juurde, aga minule kui võistlejale peale maski kandmise suurt midagi ei muutunud. Meil oli meeskonnas küll töötavate inimestega see, et kõik ei saanud Soomest kohale tulla, kuna nad ei saanud nii kaua kodust ära olla," jätkas Soomer.

Pandeemiast tingitud pudelikaelad lahendati ja Soome meeskonna Kallio Racinguga sooviks Soomer koostööd jätkata ka uuel hooajal, mis algab tõenäoliselt alles aprillis.

"Allkirja kuskil all ei ole, aga selgelt on meeskonnal huvi jätkata, kui nad üldse jätkavad," ütles Soomer.

Sarja kokkuvõttes sai Eesti parim ringrajasõitja üheksanda koha. Maailmameistriks tuli itaallane Andrea Locatelli.