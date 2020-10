MM-hooaja lõpetanud Soomer jõudis nädalavahetusel taas esikolmikusse

Dramaatiliselt kulgenud esimeses võistlussõidus startis Soomer 13. kohalt. Võistlussõidu start oli siiski hea ning esimese ringi teises sektoris oli eestlane juba üheksas. Kui sõita oli jäänud veel 15 ringi, püsis Soomer endiselt samal positsioonil, kuid siis peatati võidusõit Peter Sebestyeni kukkumise tagajärjel rajale tulnud kruusa koristamiseks.

Kordusstarti läks Soomer juba seitsmendalt kohalt ja sai taas väga hea lähte. Ta oli Andrea Locatelli, Lucas Mahiase ja Raffaele de Rosa järel neljas, kui de Rosa Mahiasest möödasõitu üritades mõlemad rajalt välja viis, pärast mida õnnestus Soomeril teiseks tõusta. Soomer üritas ka Locatellit püüda, kuid jäi just viimases sektoris alla ja itaallasest maailmameister sõitis paari ringiga sisse sekundilise vahe. Selja tagant tuli aga Philipp Öttl, kes neljandal ringil Soomerist möödus ja kellest eestlane vaatamata pingutustele enam uuesti mööduda ei suutnud.

Pingeliseks kujunenud teise võistlussõidu start läks Soomeril hästi: ta tõusis juba esimesel ringil 13. kohalt korraks kaheksandaks, kuid langes siis koha võrra üheksandaks ning mõni ring hiljem kümnendaks. Soomer noppis viimase kaheksa ringiga kolm eessõitjat, sõitis meeskonnakaaslase Isaac Vinalese järel välja kiiruselt teise ringiaja ja tõusis seitsmendaks, kuid viimase ringi viimase sektori šikaanis tegi Soomer vea ja tema taga sõitnud Manuel Gonzales pääses talle liiga lähedale ning parema pidamisega konkurent sõitis tuult ära kasutades mööda, andes Soomerile kokkuvõttes kaheksanda koha.

"Raja viimane sektor jäigi Estorili ringrajal minu nõrgimaks kohaks. Tegime seades ühe väikese muudatuse, kuid selgus, et see tegi minu tugevamad küljed tugevamaks, nõrkusi aga ei parandanud," rääkis Soomer pärast teist sõitu. "Tsikkel oli kiire, aga kiired ümberistumised ja suunamuutused, mis just viimases sektoris olulised, olid mulle terve sõidu jooksul rasked."

Supersport klassi maailmameistrivõistlused lõpetas Soomer tänavu 115 punktiga üheksandal kohal.