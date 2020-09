Hannes Soomer tuli Hispaanias kümnendaks

Üheksandalt positsioonilt startinud Soomer langes esimesel ringil kaheteistkümnendaks, kuid võitles peagi tagasi üheksanda koha ning langes siis veel ühe positsiooni võrra. Ülejäänud osa võistlussõidust hoidis Soomer kümnendat kohta ja ületas sellel ka finišijoone. Sõidu võitis itaallane Andrea Locatelli (BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team), kes ühtlasi kindlustas ka tänavuse Supersport klassi MM-tiitli.

Sel nädalavahetusel oli Soomeril Circuit de Catalunya ringrajal esimene kogemus. "Oluliselt lihtsam on, kui saad uuel rajal enne võistlemist testida," nentis ta. "Täna andsin endast maksimumi ja rohkemaks see komplekt, mina ja ratas, võimelised ei olnud. Kuid terve nädalavahetuse oli tunne, et oleme eespool lõpetanud konkurentidest sammu võrra maas."

Supersport-klassi seitsmes MM-etapp toimub 3.-4. oktoobril Soomerile märksa tuttavamal rajal, Prantsusmaal Magny-Cours'is.

Soomer hoiab maailmameistrivõistlustel 59 punktiga kümnendat kohta.