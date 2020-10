"See on uskumatu, tõesti hea tunne on siin olla," ütles üliõnnelik Soomer peale kauaoodatud pjedestlaalikohta Delfi Spordile.

Tänasesse vihmast märjal rajal toimunud võistlussõitu läks Soomer alles 16. stardikohalt. "Algus oli väga raske, vihma tõttu oli keeruline midagi näha," kommenteeris eestlane. "Aga me tegime meeskonnaga eile ja täna hommikul väga head tööd ja suutsime ette valmistada suurepärase mootorratta."

Kui sõita oli jäänud 13 ringi, oli Soomer juba seitsmendal positsioonil ning sõitis pidevalt samas tempos liidrite Andrea Locatelli ja Lucas Mahiasega, tehes mitmel korral ka võistluse kiireima ringi.

Kui sõita oli jäänud 12 ringi, lakkas vihm, järgmise ringiga tõusis Soomer kolmandaks ning suutis seda positsiooni kindlalt hoida kuni viimase ringini, mis veidi enne lõppu Glenn van Straaleni kukkumise tõttu punase lipuga katkestati.

Supersport klassi teine võistlussõit toimub pühapäeval Eesti aja järgi kell 13.30.