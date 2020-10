Eesti iluvõimlejad osalesid esmakordselt rahvusvahelisel virtuaalvõistlusel

Eriti ootas rahvusvahelist starti Eesti iluvõimlemise rühmkava koondis, kes esitas oma kavad Kalevi spordihallis. Enne neid tegi valitsev maailma- ja Euroopa meister Venemaa oma katsed Moskvas. Kui erinevates riikides arvuti taga kavu hinnanud kohtunike punktid kokku jooksid, siis selgus, et näiteks kolme rõnga ja kahe paari kurikatega kavas jäi Eesti koondis Venemaale alla vaid 1,4 punktiga (33,65 vs 32,25 punkti - toim.).

"Väga ebatabaline oli võistelda sellistel online võistlustel, aga meile väga meeldis. Oleme oodanud võistlusi juba pool aastat ja meil on lihtsalt väga hea meel, et saime siin võistelda," rääkis Eesti rühmkavakoondise liige Laurabell Kabrits intervjuus ERR-ile.

Online turniiril osalesid üheksa riigi koondislased. Eesti võimlejatele elas saalis kaasa ka maskides publik. Kohtuniku rollis olnud Natalja Bestšastnaja ja Larissa Gorbunova istusid Kalevi hallis arvuti taga üle 12 tunni.

"Ainult üks viga oli, kus Hispaaniaga kuidagi ei saanud seal kokku tulla ja siis me kaotasime tund aega. See hakkas natuke häirima, et mõnes riigis sellised probleemid olid. Muidu oli aga rahulikum kui tavaliselt," rääkis kohtunik ja treener Larissa Gorbunova.

Individuaalse mitmevõistluse võitsid maailma absoluutsed tipud kaksikõed Dina ja Arina Averina Venemaalt, kes kogusid vastavalt 102,50 ja 100,00 punkti. Eesti kogenuim võimleja, Viktoria Bogdanova oli 82,25 punktiga kaheksas.

"Meil on spordialaga väga vedanud. Teistel aladel, näiteks võrkpallil, selliseid võimalusi pole, sest seal peavad koondised omavahel ikkagi kohtuma. Meil on individuaalne ala ja maailma hetke olukorda arvestades leidsime sellise

võimaluse võistelda ikkagi rahvusvahelisel tasemel," rääkis Bogdanova.

See oli EM-i eel, mis toimub 26.-29. novembrini Kiievis, Eesti koondisele väga heaks testiks, et näha, kuidas kavad meeldivad rahvusvahelise tasemega kohtunikele.

Eesti rühmkava koondisesse kuulusid Laurabell Kabrits, Evelin Naptal, Alina Vesselova, Arina Okamantšuk ja Carmely Reiska. Lisaks Eestile osalesid online turniiri Venemaa, Hispaania, Sloveenia, Läti, Serbia, Makedoonia, Usbekistani ja Kõrgõztani täiskasvanute ja juunioride koondiste võimlejad.