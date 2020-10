Bogdanova tuli iluvõimlemise EMV-l üksikharjutustes esikolmikusse kõigil aladel

Kõige stabiilsemalt võistles üksikharjutuste finaalides laupäeval mitmevõistluses "pronksiga" leppinud Viktoria Bogdanova. Ta tuli esikolmikusse kõigil aladel. Eesti meistritiitleid pälvis Bogdanova kaks - palli- ja lindiharjutuses.

Palliharjutuses edestas Bogdanova poole punktiga Polina Muraškot. Lindiharjutuses, kus teised Eesti tipud vahendiga tõsist ja edutut võitlust pidasid, jäi Bogdanovat ning hõbemedalisti Narine Grigorjani lahutama 2,2 punkti.

"Täna ma võtsin end kokku, tegin kõik neli vahendit ühe hinge sees ja kõik tuli väga hästi välja," ütles Bogdanova intervjuus ERR-ile.

Korralikke etteasteid näitas kogu nädalavahetuse jooksul ka Melany Keler. Pühapäeval pälvis ta meistritiitli rõngaharjutuses. Lisaks tuli medal kurika- ning palliharjutuses.

"Rõngas tuli väga hästi välja. Tegin seda kava arvatavasti viimast korda ja lõpetada sellega nii hästi on minu jaoks suur au," ütles Keler.

Mitmevõistluse Eesti meistril Adelina Beljajeval oli pühapäeval kehvem päev. Kõrget taset pakkus ta sellegipoolest kurikatega, kui kogus kõigi alade peale päeva parima punktisumma, tulles kullale 22,800 punktiga.

Kurikaharjutuse tase oli kõrge, sest 21-punktiline tulemus ei taganud sellel alal Eesti meistrivõistluste medalit. Nädalavahetusel hakkaski silma, et sportlaste punktiskoorid on võrreldes eelmise aastaga tublisti suurenenud.

"Praegu on meil iluvõimlemise reeglites kirja nii, et saad teha nii palju kui jõuad ja mida rohkem teed, seda rohkem punkte saad. Seepärast peale võistlust mõtlen ma ise ja treener muidu ka, mida saaks raskemaks teha," rääkis Bogdanova.

Ukraina pealinnas Kiievis peaksid novembris toimuma iluvõimlemise Euroopa meistrivõistlused, kuhu Eesti saab meistriklassis lähetada ühe sportlase. Valikut pole veel tehtud, aga eeldatavasti sõidab EM-ile kas Bogdanova või Beljajeva.

Praeguse seisuga Kiievis olümpiapääsmeid ei jagata ning Tokyo kvalifikatsioonivõistlus peaks toimuma 2021. aasta juunis. Samas on seis veel omajagu segane.

"Eesti võimlemisliit on saanud teate Euroopa võimlemisliidult, et see ei ole olümpiamängude kvalifikatsioonivõistlus, samas ei ole tulnud ametlikku Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) kinnitust. Me planeerime sellest vaatamata sellele osa võtta," ütles Eesti võimlemisliidu juhatuse liige Natalja Inno.

Rühmvõimlemise meistriklassi Eesti meistriks tuli Tartus Võimlemisklubi Janika rühm Team Grisete.