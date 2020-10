VK Janika tegevjuht: kõige olulisem on pühendumine

"On iluvõimlemine, mis on individuaalala. On iluvõimlemise rühmakava, kus korraga väljakul on viis tüdrukut. On rühmvõimlemine, kus võib olla kuni 12 võimlejat ja siis on veel harrastusvõimlemine, kuhu sobib absoluutselt iga inimene," loetles Gorelašvili ETV saates "Terevisioon".

Siiski ei maksa arvata nagu oleks võimlemine lihtne. "See on väga raske spordiala, kus treeningkoormused võrreldes teiste spordialadega on natuke suuremad. Oskuste ampluaa peab oluliselt laiem: pead painduma, peab olema võhma-jõudu, osavust. Pühendumine on kõige olulisem," toonitas Gorelašvili.

Ta ei osanud välja tuua, milline iluvõimlemise distsipliin kõige keerulisem on. "Lint läheb sõlme, pall veereb minema, kurikas kukub maha - neid on käes kaks tükki. Igal asjal on omad keerukamad asjad, millega tuleb arvestada."

VK Janika tegutseb kolmes linnas - Tartus, Tallinnas ja Võrus - ning kokku on klubis umbes 700-800 võimlejat. Noorim on kolmeaastane ja vanim 21.

NB! Vaata videost ka VJ Janika tantsulise eliitrühma esitust!