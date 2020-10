Utah Jazz vahetab 1,6 miljardi dollari eest omanikku

Larry Miller ostis Jazzi 1980. aastate keskel kombineeritud 27 miljoni dollari eest, pärast mehe surma 2009. aastal võttis frantsiisi üle kontrolli Milleri lesk Gail. Kolmapäeval teatas naine, et Utah Jazzi uueks omanikuks saab ühe Provo tehnoloogiafirma asutaja Ryan Smith.

Kui aasta lõpus kogunev NBA juhatajate nõukogu tehingule rohelise tule annab, lähevad lisaks Jazzile Smithi käe alla ka Salt Lake Citys asuv Jazzi koduareen Vivint Smart Arena, NBA tütarliigas G-League'is mängiv Salt Lake City Stars ja pesapalli Minor League'i võistkonna Salt Lake Bees haldamine.

"Meil oli 35 aasta jooksul pikk ja tulutoov teekond," rääkis Miller. "Mina ja mu pere otsustasime, et on õige aeg vastutus ja juhtimine anda Ryanile ja [Smithi abikaasale] Ashleyle, kes jagavad meie väärtuseid ja on pühendunud võistkonna Utah's hoidmisele. Usume täielikult, et nad jätkavad meie tööd ja viivad võistkonna järgmisele tasemele."

Millerite käe all jõudis Jazz aastatel 1997 ja 1998 NBA finaali, mõlemal korral jäädi alla Chicago Bullsile. Tänavu läks Jazz läänekonverentsi play-off'i avaringis Denver Nuggetsi vastu 3:1 juhtima, kuid kaotas järgmised kolm vastasseisu ja langes konkurentsist.