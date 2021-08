MMA-karjääri lõpetanud Nurmagomedov hakkab Venemaal jalgpalli mängima

Nurmagomedov teatas vabavõitlusega lõpparve tegemisest 2020. aasta oktoobris, kui oli äsja võitnud matši ameeriklase Justin Gaethje vastu. Tegemist oli Venemaa sportlase ainsa matšiga peale tema isa Covid-19 tüsistustest tingitud surma.

Jaanuaris avaldas Nurmagomedov, et sooviks end proovile panna vutiplatsil ning on selle nimel ka treenima hakanud. Siis tal ühtegi kosilast veel polnud, kuid sõnas, et on kõikidele pakkumistele avatud.

Legion Dünamo, kes pallib Venemaa kolmandas liigas ning hoiab hetkel edetabelis kolmandat kohta, avaldas kuulsa venelase liitumise pildiga sotsiaalmeedias.