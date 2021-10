Nurmagomedov: Dana White palus mul tagasi tulla, aga ma keeldusin

33-aastane Nurmagomedov lõpetas oma karjääri 29-0 rekordiga ja otsustas karjäärile joone alla tõmmata pärast oma isa ja mentori Abdulmanap Nurmagomedov surma 2020. aastal, vahendab BBC.

Khabib Nurmagomedov teatas oma karjääri lõpetamisest neli kuud pärast isa surma ning nüüd avaldas Nurmagomedov, et UFC president Dana White palus tal mõned kuud tagasi kaaluda võimalikku tagasitulekut. Nurmagomedov otsustas White'i pakkumisest keelduda.

"Ma ei usu, et ma enam kunagi võitlen. Kuigi kunagi ei tea, mida elu võib tuua, siis hetkel olen ma oma otsusega väga rahul," sõnas Nurmagomedov.

"Väga raske oli seda otsust teha [karjääri lõpetada - toim.], sest ma tegin seda väga raskel ajal oma elus. Ma kaotasin oma isa juulis ja oktoobris ma veel kaklesin," lisas Nurmagomedov.

"Kui minu isa suri, siis mina ja minu ema tegime ühise otsuse, et oktoobrikuisest võitlusest saab minu karjääri viimane. Ma arvan, et see oli ideaalne aeg, millal lõpetada. Isegi aasta hiljem ma arvan, et see oli õige otsus," ütles Nurmagomedov.