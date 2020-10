Alar Varrakust sai naiste korvpallikoondise abitreener

"Koondisest lahkuv peatreener Janne Schasmin palus, et ma Allanile appi läheksin ja Allan käis sama küsimas," kommenteeris spordiklubis Nord korvpallijuhina Varrak Delfile.

"Mul on ka natuke isiklik agenda. Nord on võtnud fookusesse naiste korvpalli arendamise, aga minu kokkupuude on sellega olnud üsna väike. Saan selle maailmaga ennast rohkem kurssi viia. Nordi ja Kalev/Cramo strateegias seisab, et viie aasta pärast peaks meie süsteemis profinaiskond olema," ütles ta.

Varem on Varrak töötanud BC Kalev/Cramo peatreenerina, korvpalliliidu spordidirektorina ja meeste korvpallikoondise abitreenerina.

Naiste koondis osaleb 8.-15. novembrini Bosnia ja Hertsegoviinas Sarajevos 2021. aasta EM-i valikmängudel, kus vastasteks on lisaks võõrustajatele veel Venemaa ja Šveits.