Naiste Meistriliigas astuvad võistlustulle kõik kaheksa naiskonda

Reedel, 16. oktoobril tuleb väljakule eelmises voorus meistritiitli kindlustanud FC Flora naiskond, kes läheb vastamisi Tallinna Kaleviga. Kohtumine peetakse Kalevi Keskstaadioni kunstmuruväljakul algusega kell 19.00. Senistes omavahelistes liigamängudes on võiduga lahkunud Flora (4:0 ja 6:0). Tabelis edestab Flora teisel kohal olevat, kuid ühe mängu vähem pidanud Saku Sportingut 14 punktiga. Kalev on kolmandal tabelireal ning jääb Sportingust maha viie punktiga.

Kalevi peatreener Maksim Rõtškov: ,,Sellel hooajal oleme lasknud Floral liiga lihtsalt endale väravaid lüüa, tahan näha paremat keskendumist."

Mängija Evelyn Šilina: ,,Ees ootab järjekordne mäng Floraga. Mäng tuleb raske, kuid oluline on see, et meie võitleme lõpuni ja näitame head mängu. Loodame et jääme endiga rahule."

Flora abitreener Magnus Rosen: "Eesootav kesklinna derbi annab võimaluse rakendada nelja olulist verstaposti. Mõtlema selgesti, kiirustamata ja segadusse sattumata leida söödud ja söödukoridorid, toetama südamest kõiki oma võistkonnakaaslasi ning tegutsema kõrgetel motiividel ühise eesmärgi nimel."

Reede õhtul pannakse pall mängu ka Tartus, kus Tammeka võõrustab Nõmme Kaljut. Mängu avavile kõlab kell 19.00 Sepa jalgpallikeskuse kunstmuruväljakul. Naiskonnad on sel hooajal vastamisi läinud kolmel korral. Esimeses kahes mängus noppis Tartu naiskond 2:0 ja 3:1 võidud. Viimases kohtumises sai Kalju kirja oma hooaja esimesed punktid, kui koduväljakul alistati Tammeka 85. minuti penaltist 1:0. Liigatabelis hoiavad võistkonnad järjestikkuseid kohti, kui Tammeka on kaheksa punktiga seitsmendal kohal ning Kalju nende järel kolme punktiga.

Tammeka peatreener Sirje Roops: "Õhtul kodus on alati hea mängida. Eelmist mängu alustasime väga hästi, kuid ei suutnud oma olukordasid ära realiseerida ja sattusime paanikasse. Sel korral olema stabiilsemad ning tahame punktid koju jätta."

Mängija Eva-Maria Niit: "Kalju sai maitse suhu, aga maitseained on meie käes."

Kalju mängija Mari Teppan: "Eelmine mäng Tammekaga näitas, et suudame Meistriliigas punkte võita küll. Reedel lähme kõva lahingut pakkuma ja võidab see, kes rohkem tahab."

Laupäeval on kavas samuti kaks kohtumist. Esmalt on Saku staadionil vastamisi kohalik Sporting ja Pärnu Vaprus. Mäng algab kell 14.00 ning otsepildis saab vastasseisu vaadata Soccernet.ee portaalist. Seni on omavahelistes mängudes rohkem punkte kogunud Sporting. Esimeses kohtumises saadi koduväljakul kirja veenev 4:0 võit ning teises mängus tehti Rannastaadionil põnev 3:3 viik. Sporting on endale kindlustanud juba medalid, kui neljandal positsioonil paiknevat Vaprust edestatakse 13 punktiga.

Sportingu kaitsja Heleri Saar: ,,Selleks aastaks tõmbame muruhooajale kriipsu peale. Mis oleks parem, kui pealtvaatajaid kostitada võiduga ja 3 punkti koju jätta."

Põlva Lootospargis lähevad kell 16.00 vastamisi tabelinaabrid Põlva Lootos - Tuleviku ja Suure-Jaani ühendnaiskond. Mõlemad naiskonnad on kindlustanud liigasse püsimajäämise, kui Lootos hoiab 26 punktiga viiendat positsiooni ja ühendnaiskond paikneb 21 punktiga kuuendal tabelireal. Senistes omavahelistes kohtumistes on punkte jagunud mõlemale poolele. Esimeses mängus võttis Lootos 3:1 võidu, kuid teises vastasseisus võttis ühendnaiskond omakorda 3:0 võiduga revanši. Septembri lõpus toimunud kohtumises sai Põlva kirja 4:2 võidu.

Lootose peatreener Kaido Kukli: "Võimalik, et tuleb kõva mäng viienda koha peale."

Mängija Katrin Piirimaa: "Ühendnaiskonnaga mängides võiks öelda, et oleme kui võrdne võrdsega. Kunagi ei tea, kes võitmas on, enne kui lõpuvile kõlanud. Lähme koduväljakule eesmärgiga anda endast igas situatsioonis parim ning tunda mängust rõõmu. Samuti loodan, et näha saaks palju väravaid, et elu ikka põnev oleks."

Ühendnaiskonna peatreener Sergei Vassiljev: "Nii meie naiskond kui ka Põlva FC Lootos on Meistriliigasse püsimajäämise juba kindlustanud. See aga ei tähenda, et kumbki võidupunkte ei ihkaks. Oodata on põnevat lahingut, kuid kes sellest võitjana väljub, selgub juba laupäeval."

Mängija Teisi Toomsalu: "Eesootav kohtumine Põlva FC Lootosega nende koduväljakul tuleb kindlasti raske. Meie mängime seal kindlasti oma mängu ning ei anna vastastele midagi lihtsalt. Kas ka kolm punkti saame, seda näitab mäng!"

Naiste Meistriliiga kohtumised sel nädalal:

Reede, 16. oktoober

kell 19.00 JK Tallinna Kalev – Tallinna FC Flora (Kalevi Keskstaadioni kunstmuruväljak)

kell 19.00 Tartu JK Tammeka – Nõmme Kalju FC (Sepa jalgpallikeskuse kunstmuruväljak)

Laupäev, 17. oktoober

kell 14.00 Saku Sporting – Pärnu JK Vaprus (Saku staadion)

kell 16.00 Põlva FC Lootos – JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN (Põlva Lootospark)